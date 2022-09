Sissi presenta in anteprima nello Speciale Tim Music Awards lo speciale singolo “Sottovoce”

Sissi Sottovoce testo del nuovo singolo della giovane artista lanciata nell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

La vincitrice del premio della critica del talent show di Canale 5 è reduce da un periodo in cui, dopo il programma, ha lanciato il suo primo EP per Sugar Music, Leggera, e il singolo estivo Scendi che ha però raggiunto risultati meno esaltanti di quello che forse ci si aspettava.

Ora Sissi, che secondo nostre fonti potrebbe tentare di partecipare al Festival di Sanremo 2023 in coppia con Alex, compagno nella scuola di Maria De Filippi con cui ha duettato più e più volte, è pronta a lanciare un brano inedito.

Sottovoce, questo il titolo, è stato presentato in anteprima l’11 settembre nello speciale Tim Music Awards condotto da Nek e Carolina Di Domenico nel pomeriggio di Rai 1.

Sissi sottovoce testo

Dolce, anche quando mi fai male

e non so dove guardare

metto le mani in tasca

tra il tabacco e il niente

a volte lascio correre i pensieri

per restare un po’ da sola

è la testa che gioca con me

Ho visto il mare diventare d’inchiostro

il cielo che cade come gli astri

ma dopo mi dico che è tutto ok

però poi forse ho bisogno di te

Mi si spezza la voce

ma tu non senti niente

quando è buio perdo l’equilibrio

a volte a non riesco a dirti che

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me

Dolce anche quando il cuore tace

mi sentivo forte invece

tu mi leggi negli occhi incertezze

a volte vorrei ricominciare da capo

ma intorno è tutto uguale

non vedo ma ci sono strade

infinite possibilità

Ho visto il mare diventare d’inchiostro

il cielo che cade come gli astri

ma dopo mi dico che è tutto ok

però poi forse ho bisogno di te

Mi si spezza la voce

ma tu non senti niente

quando è buio perdo l’equilibrio

a volte a non riesco a dirti che

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me