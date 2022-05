Sissi: “Leggera” è il nuovo album. Svelate la tracklist e le prime date instore

Sissi, la finalista di Amici 21, arriva nei negozi con Leggera.

È disponibile da oggi venerdì 27 maggio Leggera (Sugar) il primo album di Sissi. Sarà presente in tutti gli store fisici e digitali.

Nella tracklist i brani che hanno segnato il percorso della cantante negli ultimi mesi ad Amici e quattro nuovi inediti, tra cui Scendi (Prod. Takagi & Ketra), presentato in anteprima durante la finale del programma. LEGGI QUI

L’album verrà presentato durante il Leggera Instore Tour durante il quale sarà possibile incontrare Sissi.

Queste le date.

SISSI – LEGGERA INSTORE TOUR

TORINO 27/05 ore 15:00 (Mondadori Bookstore, Via Monte di Pietà, 2)

BOLOGNA 28/05 ore 15:00 (Mondadori Bookstore, Corso cc Via Larga)

PADOVA 29/05 ore 15:00 (Mondadori Bookstore, Piazza Insurrezione, 3)

ROMA 31/05 ore 15:00 (Mondadori Bookstore, Via Appia Nuova, 51)

MILANO 01/06 ore 15:00 (Mondadori Megastore, Piazza Duomo)

Qui la tracklist.

TRACKLIST LEGGERA

01 Danshari

02 Scendi

03 Come, Come

04 Stupido

05 Dove Sei

06 Stupidi Lovers

07 2000 Euro

08 Vedrai, Vedrai

Foto: Cestari