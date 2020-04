Sissi: l’importanza delle parole nel singolo d’esordio “Sento”

E’ uscito per Sugar Sento, il singolo d’esordio di Sissi, giovane artista dalla voce urban che ha partecipato a X Factor 13 e successivamente è stata in tour con Rkomi.

Negli ultimi mesi Sissi si è impegnata nella ricerca di nuovi stimoli di crescita e di miglioramento artistico e personale.

Da questo percorso nasce Sento, una canzone toccante e intima, che racconta i lati più complessi del rapporto tra le persone. Quando le incomprensioni creano distanza amplificando il senso di inadeguatezza e straniamento.

La scrittura di Sissi, co-autrice del brano insieme a Silvia Tofani e Federico Secondomè, mette in risalto un interessante lato introspettivo che evidenzia il potere terapeutico delle parole.

La produzione di Sento è stata curata da Federico Secondomè già al lavoro con Merk & Kremont, SDJM, Mazay. Una veste in cui sono evidenti le coinvolgenti sonorità urban che si sposano alla perfezione con la potente performance vocale di Sissi e il suo timbro intenso.

SISSI

Sissi è il nome d’arte di Silvia Cesana, giovane cantautrice nata nel 1999. Alle audizioni di X-Factor 13 colpisce i giudici con una sorprendente performance del brano Dal verde di Calcutta si è guadagnata la standing ovation del pubblico e quasi un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

La musica di Sissi vive di contaminazioni e influenze diverse, è una grande appassionata di rap, soul e r&b. Fra gli artisti che considera dei punti di riferimento ci sono David Bowie e Marc Bolan, ma anche e soprattutto Amy Winehouse.

Sissi la scorsa estate ha accompagnato, riscaldato e animato i concerti di Rkomi nel Dove Gli Occhi Non Arrivano Tour, in giro per i club italiani.

SENTO – IL TESTO

Forse è vero che mi faccio troppi film

e un finale no io non lo trovo mai

perché adesso penso troppo e ucciderò

la realtà dentro me, che non c’è

Ma di notte la mia testa è una città

Troppi errori nella stanza

Che ne sarà

Sono solo paranoie

Fuori

di me

Dimmi che cos’è che sono nel

tempo

Che ho perso

Qui dentro

dormo senza sonno

metto tutto a posto

non mi riconosco più

sento tutto il peso di queste parole

Non conosco i nomi di queste persone

Che tanto alla fine non sono io

Vedo

Che tutte queste

cose non mi dicono un cazzo di me ne di te ne di questo universo che esiste comunque

anche oggi non esco

e ripenso a ciò che tu mi hai già detto

Perché così facendo

ci sarei rimasta sotto

è che scambio la notte col

giorno

dormo senza sonno

metto tutto

a posto

non mi riconosco più

sento tutto il peso di queste parole

Non conosco i nomi di queste persone

Che tanto alla fine non sono io

Vedo

Che tutte queste cose non mi dicono un cazzo di me ne di te ne di questo universo che esiste comunque