Sinisi esplora emozioni universali nell’Ep d’esordio “Cosa manca”

Cosa manca è il titolo dell’EP d’esordio di Sinisi, cantautore e autore televisivo. Il disco, distribuito da ADA Music Italy, è disponibile negli store digitali dal 7 marzo 2025.

Cosa manca è il frutto di tre anni di lavoro, nonché di un lungo viaggio di ricerca e di introspezione. Nelle sei canzoni che compongono l’EP, Sinisi si mette a nudo e racconta le proprie emozioni. I temi trattati sono l’amore, la nostalgia, la confusione, il tormento, la separazione. Si tratta di argomenti universali, ma Sinisi li racconta in modo personale.

Il tema centrale è la ricerca di ciò che manca per essere completi. La risposta sembra risiedere nel riconoscere che, a volte, il vero amore non è quello che si vive, ma quello che si è perduto o che persiste come ricordo.

Dal punto di vista sonoro, il progetto riflette il mondo musicale di Sinisi e le influenze dei suoi ascolti. Cosa manca presenta ballad indie intense e sonorità nostalgiche degli anni ’80, creando un viaggio tra emozioni e immagini evocative.

L’EP, prodotto da Flavio Cangialosi, esce a pochi mesi dalla pubblicazione del singolo Lisbona, rilasciato a dicembre 2024. Il disco conferma Sinisi come autore sensibile, capace di raccontare con delicatezza e profondità le fragilità e le sfumature dell’amore.

Conosciamo meglio sinisi

Sinisi (all’anagrafe, Giuseppe Sinisi, classe 1986) ha debuttato nel 2006 quando partecipa al Premio Musicarte 2006, aggiudicandosi il primo posto nella sezione cover con il brano E penso a te di Lucio Battisti. Nel 2010 ha pubblicato il suo primo brano inedito Mai più, seguito nel 2017 dal singolo Il tempo è una bugia.

Il 2021 è l’anno di Quello che verrà dopo di te; e a dicembre 2024, arriva Lisbona, nel quale Sinisi canta la bellezza struggente del tempo che scivola via.

Come autore televisivo, ha lavorato in varie produzioni TV quali La Corrida e Italia’s Got Talent.