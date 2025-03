Single: l’inno alla libertà di Santiago, Salento Guys e Romano (VIDEO)

Single è il nuovo brano, estratto dall’album Manuale d’indipendenza, di una formazione che negli scorsi mesi ha fatto parlare di se nella scena musicale italiana ovvero Santiago, i Salento Guys e Romano.

I Salento Guys sono Antonio e Luca, nati e cresciuti in Salento, fondano il collettivo nel 2013. Dopo la vittoria al Music Summer Festival su Canale 5, collaborano con artisti come Apres La Classe, Shade, Max Pezzali, Clementino e molti altri. Tra i riconoscimenti ottenuti come autori e produttori ci sono il triplo platino per Irraggiungibile con Shade e Federica Carta, disco d’oro per Truman, e una colonna sonora nella serie Netflix Baby.

Santiago è Lino Raiano, artista italo-dominicano nato a Santo Domingo, ha trovato il successo dopo Casa Sanremo e X Factor 2023. Con milioni di stream e una fanbase crescente, è oggi tra i nomi emergenti più solidi della scena urban latino-italiana.

Infine Romano, vero nome Mario Romano, è un producer catanese classe 1985, che ha conquistato la scena internazionale con Tacatà (2011), brano multiplatino in tutta Europa. Nel 2023, il brano viene ripreso per uno spot giapponese e nello stesso anno inizia il progetto con Antonio dei Salento Guys.

Santiago, Salento guys e Romano: “Single” è un inno alla libertà

Il nuovo brano arriva per Time/Believe dopo il il successo virale de La ex della ex e propone una nuova visione dell’essere single, lontana da cliché e retorica romantica.

L’estate è quasi alle porte e, come ogni anno, parte la stagione delle “rotture strategiche”. Single ironizza su questo fenomeno, ma lo fa con un messaggio preciso: essere single è una scelta, non un fallimento. Meglio soli che in una relazione tossica, meglio autentici che prigionieri delle aspettative sociali. MENO POST così è TUTT’APPOST!

La critica alla narrazione social dell’amore perfetto si fa spazio nel testo e nella produzione: “l’amore adulto comincia dall’amor proprio”, come direbbe Jodorowsky. E Santiago, Salento Guys e Romano ribaltano ogni aspettativa, con un sound dembow che parla di leggerezza, libertà e verità, fuori dagli stereotipi dell’urban mainstream.

Qui a seguire il videoclip ufficiale.

L’EP Manuale d’Indipendenza

Il brano come detto in apertura è contenuto in un EP che è una raccolta di storie vere raccontate con ironia e freschezza. Una polaroid senza filtri della quotidianità in cui spicca tra le tracce Pret, nata da un episodio esilarante a Sanremo che coinvolto Rose Villain, quando in platea è stato urlato “Si na pret” (cioè: “sei una roccia”) in direzione della cantante.

Questa la tracklist: