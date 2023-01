Simonetta Spiri lancia “Elegante” un invito a voltare le spalle con “eleganza” alle discussione tossiche

Simonetta Spiri Elegante testo e significato del nuovo singolo dell’artista che il grande pubblico ha conosciuto per la partecipazione ad Amici (settima edizione) e per il lancio del progetto L’amore merita.

Elegante è fuori da venerdì 13 gennaio 2023 per Courage Live con distribuzione Believe Digital.

Simonetta Spiri Elegante significato del brano

Il singolo, scritto dalla cantautrice sarda insieme a Diego Ceccon, Davide Sartore, Emilio Munda, nasce in un momento di religiosa e costante osservazione di un mondo che sempre più spesso attribuisce gradi e titoli in base alle apparenze.

La produzione è a cura di KIKKO PALMOSI e Simonetta parla così di questa canzone:

“Non mi piacciono le situazioni in cui vedo le persone coalizzarsi in gruppo ed emettere sentenze nei confronti di un individuo che apparentemente sembra il più debole, senza conoscerne il passato e senza sapere quale sia la battaglia di quella persona che non si esprime, che non ribatte, resta in silenzio, canta sottovoce, balla e quando si guarda allo specchio vede un’anima che brilla”.

Il testo è un chiaro invito a voltare le spalle con “eleganza” e lasciar perdere ogni tipo di discussione tossica. Non siamo al mondo per giudicare o condannare le azioni e la vita degli altri, ma per guardarci dentro, e migliorare noi stessi.

Dovremmo imparare a sentirci “come una nazione unita e non come continenti provenienti da troppi pianeti contrastanti”. I giudizi altrui non devono condizionare la nostra esistenza e possiamo, dobbiamo trasformarli in perle preziose che ci permettano di riflettere e restare anche in silenzio quando è necessario per amore di noi stessi.

Simonetta Spiri elegante testo

Guai

puntare il dito sui più deboli

mai

sparare a zero senza un alibi

non so

adattarmi a regole e persone

io non li voglio quegli abbracci

che lanciano coltelli appena te ne vai

Ma è ancora troppo presto

non cercherò un consenso

esprimo il mio dissenso

con un gesto

elegante, elegante, elegante

elegante, elegante, elegante

è come sempre

insolente, dò le spalle, con una pirouette sulle punte

elegante, elegante, elegante

Giù le mani dalle mie diversità

ho già convertito l’odio in libertà

non rompete il cuore a chi non sentirà

sono figlia delle stelle

e cambio i tuoi giudizi in pelle

ballo e manifesto con un gesto

elegante, elegante, elegante

elegante, elegante, elegante

è come sempre

insolente, dò le spalle, con una pirouette sulle punte

elegante, elegante, elegante

Siamo una generazione

che ricorda una nazione

siamo ancora qui

ma non per farci male

farci male

elegante, elegante, elegante

elegante, elegante, elegante

è come sempre

insolente, dò le spalle, con una pirouette sulle punte

elegante, elegante, elegante