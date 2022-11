Anteprima video: Simo Veludo incide la versione in italiano di uno dei brani che ama di più... "Stan" di Dido ed Eminem

Anteprima video in esclusiva oggi sul nostro sito. Si tratta di una versione in italiano delle celebre hit Stan, portata al successo da Dido ed Eminem. L’artista che sceglie con coraggio di cimentarsi in quest’impresa è Simo Veludo, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Castrocaro.

Classe 95 di Torino, Simo nella sua musica cerca di fondere caratteristiche pop con elementi più urban ed elettronici. Inizia alternando live in strada come Busker a live nei locali riuscendo anche a conquistare diversi riconoscimenti nei Contest nazionali.

A luglio 2020 supera tutti i casting di X Factor arrivando alla fase televisiva delle Audition dove si esibisce ricevendo 3 si su 4. Non riesce però ad arrivare alla fase live del programma.

A settembre del 2021 vince il Festival di Castrocaro con il brano Mutande, canzone di cui il nostro sito, anche in quel caso, vi ha presentato il video in anteprima esclusiva

Nel 2022 firma un contratto discografico con due importanti autori e Producer, Simone Bertolotti e Andrea Bonomo ( da Ermal Meta Bugo, da Marco Mengoni a Le Vibrazioni) con i quali lavora ai singoli che vedranno luce il prossimo anno.

Ecco come Simo Veludo racconta in esclusiva ad All Music Italia la scelta di coverizzare questa hit mondiale:

“Spesso, quando scriviamo brani di stampo pop, tendiamo a non inserire contenuti che facciano riflettere, ma gli autori hanno un enorme potere ed influenza, soprattutto sulle persone più fragili e più emarginate. Il brano originale di Eminem feat Dido mi ha sempre scosso profondamente: mi sono così promesso di provare a portare la stessa intensità testuale ed interpretativa anche nella mia versione in italiano, soprattutto nelle strofe finali, senza però tralasciare la dolcezza melodica impressa nelle note del ritornello di Dido.”

Come dicevamo in apertura ill videoclip è oggi in anteprima esclusiva sul nostro sito. Questo video, che per alcuni dettagli strizza l’occhio al celebre film di Eminem 8 Mile, segue parte delle immagini raccontate all’interno del testo.

Il protagonista è Alessio Neglia che interpreta un ragazzo problematico, inquieto, ingestibile, che per tutta la durata del videoclip cerca la soluzione ai suoi problemi nelle altre persone, senza mai capire di qual’è la vera soluzione. E così vende il telefono in cambio di una piccola dose di felicità, non ha una casa dove stare, è continuamente molesto e litigioso e rompe definitivamente l’unico legame d’amore autentico che era riuscito a creare, arrivando poi a compiere gesti decisamente discutibili. Il brano infatti nella versione in italiano tocca il tema della tossicodipendenza.

Il video, completamente autoprodotto, è stato registrato con un iPhone 13 in notturna. Ecco come ce lo spiega Simo:

“Per questo brano ho letteralmente strappato una parte della mia anima, ho parlato di una cosa che mi tocca da vicino e l’ho fatto senza filtri. Nelle riprese del videoclip, per mantenere la stessa dose di autenticità, ho voluto in scena con me alcuni dei miei amici di sempre: abbiamo girato il video negli stessi posti in cui abbiamo condiviso la maggior parte delle nostre cazzate adolescenziali”.

Ecco a seguire il video della versione in italiano di Stan realizzata da Simo Veludo e, a seguire, il testo scritto dall’artista. Buona visione!

TESTO

(Autori: Simone Veludo – Compositori: Simone Veludo, Dido Armstrong

Produzione: Simo Veludo)

E ci sto ancora lì a pensare

Parà-ra-ra-rarà

Ogni giorno a starci male

Dai che finirà

Forse sono fatto male

Io avrei scelto sempre te

Ma ci rimane

Solo un pezzo sad

Sul beat di Stan

È da 30 anni che cerco il cartello exit

La vita è bella, ma un po’ meno quando cresci

Ed io l’ho capito subito

Mamma e papà che urlano col sangue addosso sono il mio primo ricordo nitido

Va beh, pazienza, arriva la scuola

Se sogni in grande non ti serve quel diploma

La vera sfida è fuori, Torino e i suoi quartieri

E una fumata farà male anche ai polmoni ma ferma i problemi

Poi ti ho incontrata in un momento poco lucido

Il locale è lurido, il tuo sguardo è pudico, oh

Io stavo in bilico: tre sere Superman, tre sere stupido

Tu mi hai capito subito

E mi hai salvato per un po’ di tempo ma poi si sa

Il mio amore è tossico, quindi avanti il prossimo

Ed ora gli occhi bruciano

Quando ti vedo passare per strada e fare finta di cambiare strada all’ultimo

E ci sto ancora lì a pensare

Parà-ra-ra-rarà

Ogni giorno a starci male

Dai che finirà

Forse sono fatto male

Io avrei scelto sempre te

Ma ci rimane

Solo un pezzo sad

Sul beat di Stan

E ho appena dato via l’Iphone col tuo numero

Tanto lo so a memoria ma oggi sto un po’ a rilento, boh

Non ho una casa dove stare

La strada è l’unico hotel che mi fa stare senza fare storie strane

E i giorni passano veloci come dosi, per me

Sette su sette zero giorni di riposo, per me

Pochi amici veri e i più veri stanno nel cielo

Raga vi penso sempre, Diego ci rivedremo, giuro

Si sono in crash, appena uscito da un bad trip

Cucino tra cucchiai e cristalli

Mi trovi qua, nel retro di un pub

A vendere felicità

Che poi ci penso a te che sognavi di essere madre

Io faccio schifo come figlio, immagina come padre

Che se avessi una figlia poi quella mi odierebbe

Perché con lei sarei perfetto ma poi sparirei per sempre

Ed a chi importa? Io già vedo il mio funerale

4 persone in croce, 4 comprese il cane

Ti ho amata, giuro, più di quanto ho amato me

Mamma ti chiedo scusa, frate tu sei un orgoglio

E qui non c’è lieto fine per quelli troppo sensibili

Ho chiesto aiuti su aiuti ma è stato tutto inutile

E quindi parto per quest’ultimo viaggio

Cara vita, da oggi ho smesso di essere un tuo ostaggio

E ci sto ancora lì a pensare

Parà-ra-ra-rarà

Ogni giorno a starci male

Dai che finirà

Forse sono fatto male

Io avrei scelto sempre te

Ma ci rimane

Solo un pezzo sad

Sul beat di Stan