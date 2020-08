L’8 agosto è il giorno della prima puntata del nuovo programma radiofonico di Silvia Salemi Che Spettacolo!

La trasmissione sarà in onda fino al 13 settembre tutti i sabati e le domeniche dalle 22 alle 23 su Rai Radio2 . La cantautrice non sarà sola, ma avrà accanto a sé Gianfranco Valenti e parlerà dell’Italia che sta risorgendo dopo le difficoltà del lockdown.

Ci sarà spazio per le più bizzarre e originali iniziative organizzate durante la stagione estiva, ma non solo. Cinema, teatro, musica, enogastronomia, ecologia e sport. Non mancherà una celebrazione degli artisti di oggi e di ieri, grazie a una playlist musicale di primissimo livello.

“Ringrazio la rete e la direttrice Paola Marchesini per questa opportunità. L’idea centrale è offrire un servizio agli ascoltatori, raccontando gli eventi, da Spoleto alla Versiliana, da Caracalla alla riscoperta dei drive in, ma anche dare un segnale di ripartenza in sicurezza e di speranza: pur con le cautele e le misure imposte dall’emergenza covid, questo mondo è in movimento.

E’ importante, non solo per gli artisti che sono stati costretti a subire una battuta d’arresto durante il lockdown, ma anche per tutti i lavoratori dello spettacolo che sono fondamentali per il settore. E come sempre si sarà la playlist di Radio2 a farci compagnia.”