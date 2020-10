E’ ora disponibile in radio e in digitale il nuovo singolo di Silver Power Of Love (Gne Records), scritto insieme a Giancarlo Prandelli.

Il brano fu originariamente presentato alle selezioni di Sanremo Giovani con l’obiettivo di conquistare il palco del Teatro Ariston per il Festival 2018. Dopo l’audizione davanti alla Commissione Artistica e Claudio Baglioni, si scoprì , proprio grazie al nostro sito, che il pezzo non era completamente inedito e fu squalificato (Ne abbiamo parlato Qui).

I tanti supporter di Silver hanno più volte chiesto a gran voce la pubblicazione del brano, inizialmente previsto per la primavera. Il lockdown ha cambiato le carte in tavola e sono ora si è deciso di far uscire Power Of Love.

SILVER POWER OF LOVE

Il tema del brano, contrariamente a quanto lascerebbe trasparire il titolo, non è sentimentale, ma sociale, ambito particolarmente caro all’artista.

Il testo esalta il potere dell’amore, al di sopra di ogni altra forma di potere che domina e corrompe la società; l’amore come unica possibilità di opporsi a individualismo, materialismo, violenza, guerra e ogni altro male odierno.

Un messaggio forte: una esortazione per tutti, nessuno escluso, ad agire concretamente per rendere migliore il nostro mondo, trovando la giusta e forte motivazione anche nello sguardo della sofferenza di tanti meno fortunati.

Dal punto di vista musicale, Power of love si caratterizza per un mood leggermente rétro, sonorità con accenni blues che da sempre fanno parte del background musicale di Silver. Con una ritmica martellante, volta a sottolineare un testo pieno di energia, e un sapore vintage, caratterizzato dagli inserti di armonica, il brano è un’alternanza di strofe serrate, slogan incalzanti e aperture melodiche.

Il brano sarà presto accompagnato da un videoclip nel quale sono coinvolti pubblico e fans di Silver. Momenti emozionanti che immortalano il primo abbraccio e, simbolicamente, la ripartenza dopo il lockdown.