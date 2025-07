Sillyelly torna con “Yummy Yummy” feat Yung Snapp e Rosa Chemical

Spoilerato con un video pubblicato su TikTok – in cui l’artista si mostra in videochiamata con Yung Snapp e Rosa Chemical, intenti a lavorare su alcune strofe nuove – Yummy Yummy è il nuovo singolo di Sillyelly che, dopo aver collaborato con Anna nel brano Hello Kitty ed essersi esibita sul palco del Nameless, torna con un brano stravagante, vivace e colorato.

Prodotto da Kyv, Yummy Yummy segna per Sillyelly l’inizio di un nuovo percorso dai tratti sonori e visivi ben precisi, riconducibili al mondo K-Pop. Il brano si configura dunque come il primo tassello di un puzzle artistico che punta a divertire, sorprendere e provocare.

SILLYELLY, “YUMMY YUMMY” FEAT YUNG SNAPP E ROSA CHEMICAL

Sillyelly conta attualmente oltre 530 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è – senza alcun dubbio – MISA & LIGHT con un milione 485 mila stream. Seguono Clamo con poco più di un milione di stream e Waifu Material con quasi 810 mila stream.

Ma… chi è Sillyelly?

Classe 2002, Sillyelly – all’anagrafe Elen Lanza – è una delle figure più innovative del panorama musicale italiano, capace di fondere riferimenti otaku, meme e cyber cultura in uno stile unico, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il suo impatto nella scena musicale italiana.

Nello specifico, nei suoi testi l’artista racconta il suo immaginario da baddie, con riferimenti al mondo manga giapponese, ai cartoon e ai videogiochi, toccando anche aspetti più sad e personali, come la depressione e la tristezza.