Yung Snapp sceglie Rhove per il nuovo singolo “Marijuana”

Dopo aver spalancato le porte dell’Hotel Montana (Warner Music Italy) e aver collaborato con Geolier in “CLS” feat Lele Blade e MV Killa, brano contenuto nell’album “Dio Lo Sa“, Yung Snapp sceglie Rhove per il suo nuovo singolo “Marijuana” (Warner Music Italy), in uscita venerdì 21 giugno.

Spoilerato lunedì 17 giugno sui social con un video girato in Giappone, che ha subito generato molto hype tra i fan, il brano – diretto, senza filtri e senza misure, in perfetto stile Yung Snapp – è una dedica d’amore in chiave urban, dalla cifra reggaeton, e promette di far esplodere l’estate.

Di seguito riportiamo un piccolo frammento di testo:

“E i m domand si o no

n’estat insiem a mykonos

si bell si pericolos

shawty tu si comme na drog

tu m calm comm a marijuana

nun poss fa a men de te

nun serv Gucci nun serv Balenciaga

stai megl senza nient”

YUNG SNAPP, “MARIJUANA” FEAT RHOVE

Yung Snapp conta attualmente oltre 1 milione 850 mila ascoltatori unici mensili su Spotify, dove il brano più apprezzato è “Kiss You (F**k You)” feat Geolier con quasi 39 milioni 700 mila stream. Seguono “Shawty” feat Anna con poco più di 28 milioni di stream e “Luntan A Me” feat Geolier con oltre 17 milioni di stream.