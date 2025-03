Silent Bob: il brano “11 settembre” anticipa il nuovo album “Angelo Balaclava”

Silent Bob torna sulle scene con il nuovo album Angelo Balaclava, disponibile dal 4 aprile 2025 e già in pre-save. Il disco è anticipato dall’uscita del singolo 11 settembre, negli store dal 21 marzo 2025.

Il brano racconta la storia di un uomo intrappolato in un’ossessione distruttiva. Lei è la sua dipendenza, che diventa un trauma dal quale non riesce a liberarsi. Ogni momento in sua assenza è un tormento, ogni attimo insieme un mix di piacere e pericolo. Si tratta di una “trappola letale” in cui continua a cadere, incapace di resistere.

Il disco Angelo Balaclava (Bullz Records in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe) è un progetto in perfetto stile Silent Bob. In questi ultimi anni, l’artista si è affermato sulla scena del rap italiano grazie al connubio di influenze differenti. I suoi pezzi sono caratterizzati dalla contaminazione di sonorità diverse, che rimandano al rap classico anni Novanta, alla trap, al jazz e al blues.

La produzione dell’album è affidata a Sick Budd, confermando così un sodalizio artistico ormai pluriennale.

Silent Bob, live 2025

Dopo l’uscita del disco, Silent Bob presenta i suoi nuovi brani con un tour nei club. Il Silent Bob & Sick Budd Club Tour 2025 inizia il 23 aprile 2025 da Trento, per toccare poi tutta Italia. La conclusione è prevista per il 20 settembre 2025 al Carroponte di Milano. Nel capoluogo lombardo, il cantante si esibisce anche a maggio, ma la data è già sold out.

Ecco qui di seguito le tappe del tour annunciate:

23 aprile – Teatro Sanbapolis di Trento

2 maggio – Hall di Padova – sold out

3 maggio – Teatro Cartiere Carrara di Firenze

4 maggio – Estragon Club di Bologna

9 maggio – Casa della Musica di Napoli

11 maggio – Eremo Club di Molfetta

16 maggio – Fabrique di Milano – sold out

18 maggio – Teatro Concordia di Torino

20 maggio – Atlantico di Roma

6 luglio – Villa Bellini a Catania

10 luglio – Opera Beach di Cagliari

31 luglio – Strozza Fest di Perugia

20 settembre – Carroponte di Milano

Foto di Attilio Cusani