sigarettewest: il brano “L’immagine” è una presa di coscienza

sigarettewest torna sulle scene musicali dopo un periodo di pausa e silenzio. Lo fa con un nuovo singolo, intitolato L’immagine e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 20 giugno 2025.

L’immagine (Artist First) presenta sonorità che richiamano gli anni ’70. La canzone è caratterizzata da un arrangiamento ricco e raffinato. Percussioni, chitarre elettriche, violini e basso si intrecciano alla voce calda e avvolgente di sigarettewest, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Con questo nuovo brano, il cantautore trasporta l’ascoltatore in una dimensione leggera, tra nostalgia e desiderio di scoperta. Evoca il mare, la lontananza da casa e la necessità di partire per poi fare ritorno alle proprie radici.

Attraverso un racconto personale e profondo, sigarettewest unisce Napoli alla Liguria, luogo in cui è nato e in cui ha vissuto a lungo. Traccia un ponte emotivo tra due terre che hanno segnato la sua identità artistica. E in mezzo, c’è Milano che in qualche modo ha contribuito alla nascita de L’immagine.

Nel presentare il suo nuovo lavoro, sigarettewest racconta: “Tra i palazzoni grigi di Milano mi sono chiesto perché dovessi rimanere lì. È da quella domanda che nasce “L’immagine”: una presa di coscienza, un punto e virgola tra la vecchia vita e la nuova. È un intermezzo, la chiusura di un cerchio. Segna la decisione consapevole di lasciare Milano — non per scappare, ma per rinascere, anche se con strascichi che restano legati al passato. Mancava solo una canzone per andarmene via. Ed è questa”.

sigarettewest, il testo de “L’immagine”

Ho solo voglia

Solo voglia di mare

Spiagge super dorate

Quando arriva

Quando arriva l’estate

Il caldo che ti assale

Non ci servirà niente

Acqua sulla pelle

E stare a galla tutto il pomeriggio

Bere solo vino tinto

Perderci stasera

Sotto una scogliera

A Napoli

Lasciami

L’immagine

Di te che mi sorridi

Mi fa piangere

Rimane impressa nella mia mente

Non sarà mai un addio

Giuramelo su Dio

Napoli

Così bella che fa miracoli

Toglimi il respiro baciandomi

Spuoglt e tutt’ e peccate

Resta qui un momento

Resti tutta la vita

Dove siamo andati a finire ancora

Camminiamo come funamboli

Cadono le mele dagli alberi

E la tua minigonna

È sempre troppo corta

Si vede il paradiso

Mi fa andare in orbita

L’immagine

Di te che mi sorridi

Mi fa piangere

Rimane impressa nella mia mente

Non sarà mai un addio

Giuramelo su Dio

Napoli

Così bella che fa miracoli