sigarettewest racconta la sua idea di amore nel nuovo singolo “Acqua Naturale”

Venerdì 21 giugno è uscito “Acqua Naturale” (distribuzione Artist First), il nuovo singolo di sigarettewest, giovane cantautore – all’anagrafe Matteo Siffredi – con un’estetica vintage, sonorità cantautorali anni ’70 ricche di contaminazioni R&B.

SIGARETTEWEST, “ACQUA NATURALE”

“Acqua Naturale” è una canzone dal sound estivo e leggero e, con essa, sigarettewest racconta all’ascoltatore la sua idea di amore con malinconia, descrivendo l’inizio e la fine di un incontro tra due persone. Vengono evidenziati, attraverso il suo tono caldo, i loro pensieri, preoccupazioni e storie.

Sul brano, sigarettewest racconta: «“Acqua naturale” è il primo e l’ultimo abbraccio con una persona. Parla di un rapporto che ho vissuto sulla mia pelle. Il tulipano è sempre nella stanza e osserva i nostri cambiamenti. Il punto cardine del brano è l’acqua naturale, che mi disseta e fa parte del ciclo della vita. Le cose accadono e noi abbiamo bisogno di acqua per restare vivi. Lei per me è l’acqua naturale».

Il tulipano di von Gesner

i corpi distesi tra le coperte

e un’erba aromatica

mi fa volare via

Il nome anagrafico di sigarettewest non è totalmente sconosciuto: nel 2022, infatti, aveva incantato il pubblico durante le audizioni di XFactor con la sua cover di “L’Appuntamento” di Ornella Vanoni. Da quel momento, si è preso qualche anno di pausa. Successivamente inizia un percorso di ricerca e sperimentazione e torna con un nuovo progetto e un nome d’arte.