Sierra Come mai è il titolo del nuovo singolo del duo rapper che si aggiudicò lo scorso anno il podio a X Factor.

Dopo il lancio del loro primo inedito, Enfasi, un brano che ha collezionato 14 milioni di stream su Spotify e superato i 3 milioni di visualizzazioni del video su YouTube arrivando a conquistare il disco d’oro, il duo romano è pronto a dare inizio al nuovo progetto discografico con Sony Music Italy.

Da oggi, venerdì 8 maggio, è in radio e su tutte le piattaforme digitali Come mai.

Sierra Come mai

Il nuovo singolo è un brano che pone le nuove generazioni di fronte alle responsabilità della vita.

I due artisti si mettono nei panni di chi non sa quale sia la propria strada e raccontano dal loro punto di vista, prettamente filosofico, il senso di smarrimento e di scarsa messa a fuoco tipica del nuovo decennio.

Quello che ne esce fuori è un mix di evasione e senso di abbandono al destino, il tutto accompagnato da un sound fresco ed innovativo.

I Sierra saranno ospiti della nostra pagina Instagram sabato 9 maggio alle ore 18 per un’intervista in diretta con Simone Zani.



Di seguito audio e testo di Come mai. Il brano è stato scritto da Giacomo Ciavoni e Massimo Gaetano.

Dammi il tempo per essere libero

Spezzo il tuono e lo dono a Lucifero

Ho il cervello e non sento di esprimerlo

Ho un battello nel lago più limpido

Siamo Soli se i sogni si avverano

Senti il peso dei passi in catene bro?

Mi accollo i peccati da lucido

Ho tradito me stesso da lucido

Cado e non cado sul mio Montesacro

Vivo a tratti yah

Siamo stanchi mica salvi

In mare squali bianchi

Io spero in me

Non spararmi

No almeno spero

No sogni in me

Non sognarmi

Fai un sogno in meno

Io non vivo se non servo a te

Questo è un patto con la luce nelle tenebre

Gola secca intrappolata tra le sciabole

Sono il lupo che moriva nelle favole

Ho lasciato quelle camere

Dove il nettare moriva in poche lacrime

Dove il fumo ci rendeva solo satire

Senza piume siamo polli non aquile

Sai che non mi servirà di trovare la verità

Sai che non mi servirà di trovare la verità

Come mai Come mai mi chiedono

Dove vado non lo so

Come mai Come mai mi chiedono

Dove vado dove vado non lo so

La TV dice che e’ un mondo piccolo

Per bruciare gli basta un fiammifero

Se il veleno ti serve da antidoto

Prova a prendere quello che dico

Ho un sole nero nelle palpebre

Tu dici resta io vattene

Sai che non serve combattere

Il mondo e’ in mano a queste macchine

Una vita davanti non e’ vero ai venticinque

Stelle che si sbattono la mano se un fratello mi da il cinque

Ladri di sogni siamo società a delinquere

Solo soldi in digitale entro il duemilaventicinque

Stiamo morendo

Dopo la vita diventiamo vento

Ci sta qualcuno che mi sta seguendo

Cerchi la tua svolta ma lo e’ già il fatto che stai vivendo

Il microfono e’ la porta per l’eterno

Noi siamo un affaccio sull’ inferno

Controluce vedo l’ombra quindi l’anima

Controbuio vedo il sole quindi Fatima

Mi alimento con il pessimismo

Di venere nel cielo ne catturo lo strabismo

Fare incantesimi e’ il mio salariato

Infatti neanche oggi so dove vado

Dove vado?

Sai che non mi servirà di trovare la verità

Sai che non mi servirà di trovare la verità

Come mai Come mai mi chiedono

Dove vado non lo so

Come mai Come mai mi chiedono

Dove vado dove vado non lo so