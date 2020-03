Sid Paure è il titolo del nuovo singolo lanciato lo scorso 24 marzo per Totally Imported / Artist First.

Paure anticipa l’uscita del nuovo EP di Sid prevista per il 2020.

Sid oscilla nella sua musica fra il rap e un cantato più aperto dalle tinte soul, mostrando una certa ossessione verso persone e luoghi la cui familiarità risulta tormentata.

Le paure rappresentano a tutti gli effetti il filo conduttore di questo nuovo progetto, in bilico fra il continuo attaccamento rispetto a questioni personali irrisolte e la voglia di evadere una volta per tutte.

Sid Paure

Ecco come ne parla lui stesso…

“La paura è una, nessuna e centomila al tempo stesso, è una maschera che indossiamo a seconda delle occasioni. La mia scrittura deriva anche da questo, ogni storia che racconto bella o spaventosa che sia, porta con se un mix di sensazioni tra cui la paura, è inevitabile.”

Il brano è stato scritto da Sid e prodotto da Francesco Tenti e Danny Zannoni. Il mix e il master sono a cura di Ivano Giovedì presso il Duna Studio.

Conosciamo meglio Sid…

Sid, all’anagrafe Francesco Zamparelli, nasce a Ravenna nel 1998.

Avvicinatosi al rap e alla cultura hip hop, nel 2016 pubblica il suo primo disco Distopia e comincia ad esibirsi in giro per l’Italia in apertura ad artisti del calibro di Mahmood, Mondo Marcio, Coez e Bassi Maestro.

Nel 2018 arriva alle semifinali nazionali di Sanremo Giovani con alcuni brani inediti estratti dal nuovo album Nancy

Gli ultimi singoli usciti, Fumo e stress, Ventolin e Brenso feat. Missey, hanno da subito messo in luce l’impronta stilistica del giovane rapper e la direzione del nuovo lavoro in studio.

Foto di Filippo Ianiero