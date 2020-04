E’ fuori dal 21 aprile su Spotify e tutte le piattaforme streaming il nuovo EP di Sid Breve ma intenso per Totally Imported by Artist First.

Breve ma intenso è il racconto, fatto da Sid in prima persona, dell’adolescenza di un ragazzo non soddisfatto della sua vita in provincia, alla ricerca della propria identità, che parla di situazioni tormentate, rapporti, malinconia e passione attraverso una serie di metafore che arrivano dritte, senza risparmiare alcun tipo di sofferenza.

I suoni si fondono con ritmiche pop, mantenendo però intatta l’autenticità e l’impronta stilistica del giovane rapper, in grado di mescolare la sua passione per la black music con sonorità fresche e alternare rap a un cantato più aperto e disteso, caratterizzato da sfumature soul.

Sid Breve ma intenso

Queste le parole dell’artista:

“Questo disco è il mio identikit, c’è tutto quello che non sai di me. Ho scelto di spogliarmi di ogni aggettivo, di cucire i sentimenti e le mie fragilità sopra suoni carichi di emozioni, voglio trasmettere good vibes a chi mi sta ascoltando.”

Tutti i brani dell’EP sono stati scritti da Sid, mentre Andrea Bonetti e Mattia Mennella si sono occupati della produzione. Il mix e il master sono a cura di Ivano Giovedì presso il Duna Studio. La grafica è a cura di Nicola Varesco.

Questa la tracklist del progetto:

Intro Fumo e stress Ventolin Paure Jack Skeletron Alta marea Brenso

Conosciamo meglio Sid…

Sid, all’anagrafe Francesco Zamparelli, nasce a Ravenna nel 1998. Avvicinatosi al rap e alla cultura hip hop, nel 2016 pubblica il suo primo disco “Veleno“.

Comincia ad esibirsi in giro per l’Italia in apertura ad artisti del calibro di Mahmood, Mondo Marcio, Coez e Bassi Maestro. Nel 2018 arriva alle semifinali nazionali di Sanremo Giovani con alcuni brani inediti estratti dal nuovo album “Nancy”, uscito il 29 marzo 2019 per Totally Imported.