Sick Luke: il testo del nuovo singolo La Strega del frutteto feat. Chiello e Madame

Sick Luke feat. Chiello e Madame presentano La strega del frutteto.

Sarà in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme streaming La strega del frutteto (Carosello Records, distribuzione Virgin\Universal), il primo singolo del producer Sick Luke che anticipa il nuovo album.

Per questo pezzo sono stati coinvolti Chiello e Madame.

La strega del frutteto trasporta subito l’ascoltatore nell’immaginario dark e misterioso di Luke.

Si racconta di un’infatuazione frastornante. Il protagonista ormai è rassegnato all’idea di essere stato stregato dal fascino di una fata oscura, una strega.

L’effetto dell’incantesimo è una sensazione che crea dipendenza a cui è stato impossibile resistere.

È rassegnato, privato di tutto e pervaso da un buio che avvolge e che fa male, ma nonostante ciò felice di aver vissuto quelle emozioni.

Il beat del pezzo, incalzante ed ammaliante, enfatizza il potere seduttivo dell’incantesimo della strega.

“Ho scelto La strega del frutteto come primo singolo estratto dal mio progetto per far conoscere al pubblico il mio lato nascosto; quello che va oltre la trap e, in generale, i suoni a cui i fan sono abituati nelle mie produzioni. Lavorare con chiello e Madame è stata una figata incredibile dato che non avevamo mai collaborato prima: hanno realizzato un mix perfetto per questo singolo “dark farfastrelloso”” – afferma Sick Luke.

