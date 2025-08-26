26 Agosto 2025
“Dopamina” è il nuovo album di Sick Luke: la tracklist con 18 artisti da Alfa a Clams Casino

Dopo il libro autobiografico "Qui non piove più" e diverse collaborazioni, arriva nuova musica

Il producer Sick Luke in uno scatto promozionale per l’album Dopamina
Sick Luke svela la tracklist completa e tutti gli artisti presenti in Dopamina, il suo nuovo album da producer-artista, in uscita venerdì 5 settembre per Carosello Records. Diciotto i nomi coinvolti: da Alfa a Lazza, da thasup a Clams Casino, con uno sguardo che unisce le hit machine italiane e alcune delle voci più promettenti della nuova scena.

Tre anni dopo X2 – progetto che fu campione di vendite nel 2022 e certificato con 5 dischi di platino e 7 d’oro – Sick Luke torna con un lavoro che promette ancora una volta di superare confini e generi, come suggerisce anche il titolo: Dopamina.

la nuova visione musicale di sick kuke in dopamina

Questi sono gli artisti che ho voluto nel mio secondo album” – racconta Sick Luke. “Sentivo il bisogno di lavorare sia con amici storici che con persone con cui non avevo mai collaborato per creare qualcosa di unico, un progetto che riflette un nuovo sound e percorre nuove strade. Senza di loro il viaggio di Dopamina non sarebbe stato lo stesso”.

Sono 18 gli artisti coinvolti, una rosa eterogenea che spazia tra nomi consolidati della trap, voci pop, outsider sperimentali e collaborazioni internazionali.

Nei giorni scorsi Sick Luke aveva condiviso sui suoi profili social alcune anticipazioni. Brevi snippet con BLANCO, Tony Effe e Lazza, Piccolo (dei bnkr44) in coppia con thasup e Sayf avevano già scatenato l’hype dei fan.

Dai frammenti condivisi emerge la volontà di costruire un sound variegato, che mescola basi atmosferiche a ritmi ipnotici, contaminazioni urban, influenze cinematiche e melodie emotive. Un lavoro cucito addosso agli interpreti, come nella tradizione del producer.

Pre-order e formati disponibili

Dopamina è già disponibile in pre-order in sei diversi formati fisici. Tra questi, diverse edizioni limitate e autografate in esclusiva Amazon:

Formati in uscita

  • Vinile nero standard
  • Vinile nero autografato
  • Vinile speciale space splatter
  • Vinile speciale space splatter autografato (disponibile qui)
  • CD standard
  • CD autografato

Il preorder è attivo al link ufficiale qui.

Cliccate in basso su continua per scoprire copertina e tutti gli artisti coinvolti in Dopamina, il nuovo album di Sick Luke.

