La musica italiana torna su Facebook e Instagram grazie ad un accordo transitorio

Arriva finalmente un accordo, anche se transitorio, tra Meta e SIAE. Per questo la musica italiana è pronta a tornare su Instagram e Facebook per essere usata in post, stories e Reel.

“L’accordo ponte”, come lo definisce l’Avvocato Fabio Falcone, avvocato che si occupa di Proprietà Intellettuale e Diritto D’Autore, avrà valore fino al 6 ottobre 2023 per il momento.

A quanto pare l’intesa è stata stipulata utilizzando il precedente accordo fra le due parti e serve come base legale per tutelare il diritto d’autore in attesa della sottoscrizione di una nuova licenza.

A seguire il commento del Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, Lucia Bergonzoni, a proposito di questo importante passo in avanti per una risoluzione del problema:

“Bene che Meta e Siae abbiano trovato un punto di incontro. Una buona notizia per gli utenti, ma soprattutto per i nostri artisti e per le loro opere. Ora ci auspichiamo che il lavoro dei prossimi mesi porti a una risoluzione totale e duratura”.