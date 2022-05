Si arricchisce il programma del Palazzo Reale SummerFest con Maurizio Costanzo alla direzione artistica. Scopri gli appuntamenti live musicali

L’estate 2022 sarà accompagnata dal Palazzo Reale SummerFest.

La seconda edizione del SummerFest è in programma dal 29 giugno al 30 luglio nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli.

20 serate di concerti, spettacoli e incontri, con la direzione artistica di Maurizio Costanzo.

Per quattro serate a settimana, dal mercoledì al sabato alle ore 21, Palazzo Reale SummerFest propone per il secondo anno una nuova idea di vivere le sere d’estate in città affiancando grandi nomi della cultura e dello spettacolo nazionale a talenti emergenti.

Le serate sono, inoltre, arricchite dagli aperitivi che iniziano alle ore 18.00.

Ci sarà anche la possibilità di ricevere, con il biglietto d’ingresso, un omaggio per visitare il Palazzo Reale durante gli orari di apertura.

Samuele Bersani, Angelo Branduardi, PFM, Ditonellapiaga e Mara Sattei arricchiscono il programma del SummerFest che già prevedeva Marco Travaglio, Enrico Brignano, Foja, Jimmy Sax, Fiorella Mannoia e la serata speciale dedicata a Luciano De Crescenzo.

Scopriamo nel dettaglio il programma di Palazzo Reale SummerFest

Giovedì 14 luglio

Angelo Branduardi salirà sul palco del SummerFest con il concerto Il Cammino dell’Anima che ripercorre non solo l’ultimo omonimo album, ma si arricchisce di due canzoni scritte durante la pandemia, l’inedito Kirie Eleison (Signore abbi pietà) e Piccolo David, insieme con i suoi storici successi.

Sabato 16 luglio

La cantautrice da 200 milioni di streaming Mara Sattei con Universo Tour 2022, porterà per la prima volta live il suo album d’esordio Universo.

Giovedì 21 luglio

Sarà il turno di Samuele Bersani con Cinema Samuele Tour, live dell’omonimo disco che ha dato all’artista la sua quinta Targa Tenco come Miglior Album in Assoluto dell’Anno e numerosi apprezzamenti da pubblico e critica.

Bersani porterà sul palco del SummerFest sia i brani dell’ultimo album sia i suoi più grandi successi.

Giovedì 28 luglio

Sarà sul palco del SummerFest il leggendario gruppo rock PFM – Premiata Forneria Marconi con il tour PFM 1972-2022, da Storia di un minuto a Ho sognato pecore elettriche abbracciando la poesia di Fabrizio De André.

Special guest Luca Zabbini leader dei Barock Project. La band è composta da Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, seconda tastiera, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra, cori), Alberto Bravin (tastiere, chitarra, seconda voce), Eugenio Mori (seconda batteria).

Sabato 30 luglio

Ditonellapiaga, tra le rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo con il brano Chimica in coppia con Donatella Rettore ha conquistato il disco d’oro per il brano ed entusiasmato pubblico e critica con il suo album d’esordio Camouflage.

Le altre date degli ospiti già annunciati sono:

Marco Travaglio (29 giugno),

Enrico Brignano (30 giugno),

Foja (2 luglio),

Jimmy Sax (7 luglio),

Fiorella Mannoia (22 Luglio)

e la serata speciale dedicata a Luciano De Crescenzo (27 luglio).

ORGANIZZAZIONE: BEST LIVE SRL, EMMEEMME e ELES di Ester Gatta.