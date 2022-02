Mara Sattei: ecco la special edition di “Universo” e le date del tour

Dopo l’uscita dell’album Universo, Mara Sattei lancia un nuovo progetto. Si tratta di una limited special edition del disco, realizzata in collaborazione con il brand di design Seletti.

Universo, già disponibile in streaming, digitale e in formato fisico, esce adesso anche in formato vinile bianco con specchio Seletti. L’opera è disponibile in esclusiva sullo store Sony Music dall’8 febbraio 2022. In questa versione limitata, l’album si accompagna allo specchio, prodotto in esclusiva da Seletti (azienda italiana leader mondiale, ospitata dai migliori showroom al Moma di New York).

“Sono libera di andare in fondo, dentro un universo che racconto“, dice Mara nell’intro del suo album. L’artista ha voluto anche imprimerlo sugli specchi di Seletti, protagonisti di questa speciale edizione. Un messaggio per tutti coloro che hanno deciso di guardare il riflesso della propria immagine ogni giorno, in compagnia delle parole e della musica di Mara Sattei, alla ricerca della grande energia che ognuno ha dentro di sé.

Mara Sattei, Universo Tour 2022

Dopo l’uscita di Universo, l’artista è pronta a presentare il disco dal vivo. Mara Sattei ha annunciato le date dell’Universo Tour 2022 – Parte I. Si tratta di sei appuntamenti live nei club italiani, tra aprile e maggio 2022.

Il tour si propone come l’occasione per cantare il nuovo album insieme al pubblico e alla band che accompagnerà l’artista per tutte le date. Per ognuno dei sei appuntamenti, 50 fortunati fan potranno acquistare un vip pack, che darà diritto alla partecipazione esclusiva alle prove della serata e ad incontrare l’artista nel backstage.

Ecco le tappe del tour, organizzato da Next Show:

21 APRILE – SANTERIA TOSCANA 31 – MILANO

22 APRILE – CAP 10100 – TORINO

27 APRILE – LARGO VENUE – ROMA

28 APRILE – VIPER THEATRE – FIRENZE

5 MAGGIO – ESTRAGON CLUB – BOLOGNA

6 MAGGIO – NEW AGE CLUB – RONCADE (TV)

Qui potete trovare info e biglietti.