Shiva Auto blu è il nuovo singolo del rapper, un brano che nasce sul campione di una grandissima hit made in Italy…. Blue degli Eiffel 65.

Il brano è disponibile in radio, nei digital store e sulle piattaforme streaming a partire da oggi, giovedì 26 marzo.

SHIVA AUTO BLU

Il nuovo singolo arriva dopo che Shiva ha scalato le classifiche grazie all’EP Routine.

Per questo ritorno il rapper riscrive l’inno di una generazione pronta a prendersi il domani con la stessa determinazione di chi ha fatto la storia ieri… era infatti il 1999 quando usciva il primo singolo, nonché la più grande hit degli Eiffel 65… Blue.

Una canzone da quasi cinque milioni di copie vendute in tutto il mondo. Un brano che entrò in classifica in gran parte del globo, tra cui la Billboard Hot 100 USA.

Ora il giovane talento della musica urban italiana lo rielabora a suo modo. A seguire il testo della canzone.

Testo e audio

Ehi ehi ehi ehi ehi ehi eh-eh

la mia squadra sai che resta coi miei

Milano ehi ehi bu-bu Milano

yah yah

Auto blu corro con il mio fra

l’hai messa li o messa la

non tornare in città

Brum Brum quello zip

sembra un super motard

a mi C’è il mio fra

arriva in cinque minuti

his de put ti parla in slang slang

non sara per sempre

danza danza sui miei balmain

sa che vengo dal niente

jessy jessy attenta a quelli

non parlo con l’agente

c’è qua chi tradisce osa

cosa fa per questo cash

nana ni na na na

gli altri sembrano cambiati io la passo ancora al fre

non so se è un gioco di sguardi tra i contanti o tra me e te

forse vuoi un anello al dito ma in sti vicoli non c’è

la mia via che si dimentica di un gesto troppo in fretta

non tornero a casa

faccio sul serio

devo cambiare la rabbia in euro

quando mi dici sembri un ragazzino

un bro fa su un altro fa rattata

ecco perché non sei nel mio radar

la punto in quartiere fa zig zag

auto blu corro con il mio fra

l’hai messa li o messa la

non tornare in città

Brum Brum quello zip

sembra un super motard

a mi C’è il mio fra

arriva in cinque minuti

his de put ti parla in slang slang

non sara per sempre

danza danza sui miei balmain

sa che vengo dal niente

jessy jessy attenta a quelli

non parlo con l’agente

c’è qua chi tradisce osa

cosa fa per questo cash

nana ni na na na

auto blu corro con il mio fra

l’hai messa li o messa la

non tornare in città

Brum Brum quello zip

sembra un super motard

a mi C’è il mio fra

arriva in cinque minuti

auto blu corro con il mio fra

l’hai messa li o messa la

non tornare in città

Brum Brum quello zip

sembra un super motard

a mi C’è il mio fra

arriva in cinque minuti

il blocco a volte sembra ancora triste

il testo è vero sai che mamma è fiera

fumo sopra i sedili di un velar

penso a quando il successo non c’era

fai i soldi appena diciottenne

in qualche modo sotto quelle antenne

in pochi cambian lo sai anche tu

fan la strada e non lo fanno piu

auto blu corro con il mio fra

l’hai messa li o messa la

non tornare in città

Brum Brum quello zip

sembra un super motard

a mi C’è il mio fra

arriva in cinque minuti

his de put ti parla in slang slang

non sara per sempre

danza danza sui miei balmain

sa che vengo dal niente

jessy jessy attenta a quelli

non parlo con l’agente

c’è qua chi tradisce osa

cosa fa per questo cash

nana ni na na na