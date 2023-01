Nel nuovo singolo, “Pendolari”, Shade parla di quando casa è una persona

Shade Pendolari significato del testo del nuovo singolo dell’Hit maker del freestyle.

L’ultima uscita discografica dell’artista, Tori seduti con J-Ax lanciata la scorsa estate, è stata anche la prima dopo la firma di un nuovo contratto discografico. Vito (questo il vero nome di Shade) è infatti passato da Warner Music a Sony Music.

Ora è finalmente arrivato il momento di nuova musica e del ritorno solista.

Shade Pendolari significato del brano

Venerdì 13 gennaio arriva in radio e su tutte le piattaforme digitali per Epic/Sony Music Italy Pendolari.

Il pezzo viene descritto come un brano caratterizzato da un linguaggio con molti riferimenti contemporanei, una canzone riflessiva e ricca di emotività che descrive un parallelismo che unisce l’immagine del pendolare, di ritorno da una giornata faticosa, a quella di un innamorato che non vede l’ora di ritrovarsi tra le braccia della persona amata.

Attraverso questa metafora, l’artista evidenzia lo spostamento del concetto di “casa” dal livello concreto a quello astratto, andando a coincidere sempre di più con una persona piuttosto che con un luogo fisico.

All’interno del testo tante citazioni alla cultura pop mentre la produzione è di Jaro. Shade racconta così questo nuovo singolo:

“Il brano utilizza la metafora dei pendolari per descrivere una storia d’amore in cui il punto focale è il ritorno a casa dopo una brutta giornata. Per un pendolare casa non coincide solo con un luogo, ma spesso e volentieri con una persona. In una relazione soprattutto, casa per qualcuno è la propria metà.”

Shade Pendolari testo e audio

In arrivo venerdì 13 gennaio