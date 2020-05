SGRÒ in radio raccontando la fine di una relazione “In differita”

SGRÒ torna in radio con il brano In differita.

La nuova canzone è distribuita da Artist First ed è disponibile sulle piattaforme streaming ed in digital download.

SGRÒ si definisce Cantautore domestico perché tra le mura di casa hanno origine le sue ispirazioni, la sua creatività ed il suo percorso di scoperta di sé e degli altri.

In differita parla della presa di coscienza della fine di una relazione e della difficoltà di ritornare alla propria solitudine.

SGRÒ descrive così il brano:

“A volte mi sembra che le relazioni siano un modo per coprirsi le spalle ed evitare di percepirsi come esseri unici, in via d’estinzione, tuttavia ad un tratto può accadere che la relazione non vada più avanti, diventa così inevitabile ricominciare tutto da capo e ritrovarsi a stare da soli. È di questo preciso momento che provo a parlare in questa canzone”

SGRÒ – In differita

Non mi fai parlare

Ti vorrei baciare

Ma è solo un modo

Per fingere

Di tenere in piedi

Quello che non c’è

E oramai

Io e te

Siamo in differita

(…)

Ma chi ti frega

Di trovare una sedia

E provare a spiegare

E poi ricominciare



Le nostre facce

Sono in doppia fila

Le porteranno via

Un’altra notte non ci salverà

Non ci basterà

Non ci salverà

Crediti:

Diretto da Pietro Borzì ed animato da Giulia Conoscenti.

Immagine di copertina di Luca Notarfrancesco