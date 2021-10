Il secondo inedito lanciato da Sfera Ebbasta apre una nuova era: ecco “Triste” con Feid

Sfera Ebbasta Triste testo del nuovo brano in duetto con Feid.

Come scritto qui oggi, 15 ottobre 2021, a quasi un anno di distanza dall’album Famoso, disco di cui tutte le tracce hanno conquistato certificazioni da FIMI/GfK, Sfera Ebbasta ha aggiunto due tracce alla tracklist digitale del disco. Dopo Uhlala parliamo del secondo brano.

Triste è un nuovo capitolo del progetto internazionale di Sfera Ebbasta. Nel brano scritto e realizzato con Feid, artista multi platino colombiano, mettono al centro delle loro barre una lei dal cuore congelato, che per il fascino maledetto di soldi e celebrità ha rinunciato a scappare con il vero amore.

La scelta delle sonorità e la collaborazione con Feid danno prova di come Sfera prosegua nella costruzione della latino gang internazionale – così ribattezzata da J Balvin, il sodalizio artistico fra l’Italia, la Colombia e tutto il mondo latin per portare la musica italiana dove raramente è arrivata.

Quella con Feid in Triste è solo l’ultima delle grandi collaborazioni che Sfera ha concretizzato nell’ultimo anno, dopo l’enorme successo di Nuovo range con Rkomi e il recente featuring con Madame in Tu mi hai capito.

A queste si aggiunge la super hit Mi fai impazzire con Blanco, brano che ha dominato la classifica Fimi per 8 settimane consecutive e totalizzato 80 milioni di stream.

Sfera Ebbasta Triste testo, audio e video

Se le jodieron los chakras

Y olvidarlo es tan cabrón, que hasta se abrió un Snapchat

Anda subiendo Stories al garete de jangueos en casa

Prendiendo melaza

Y subiendo los cuadros de preguntas en el Insta a ver qué pasa

Il cielo è pieno di stelle, se vuoi prendine una

Ho la testa tra le nuvole ed i miei piedi per terra qua sotto la luna

Lo so che i tuoi occhi hanno pianto, non avere paura

Ti proteggerò io Tu che hai il cuore congelato, sì, proprio come il mio

Ti verso altro vino

Quando tramonterà (Uh)

scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento

Solo tu sei mia

Yo sé que estàs triste y vacía

Hoy prendamos este leho y yo te enseho cómo tú lo olvidas

Nunca lee los mensajes, pero cuando le escriben “é,Cómo estàs?”, ella dice “Como siempre”

(Como siempre)

Y cuando se tira fotos enseha los diamantes, pero ya nunca los dientes

Es que un palo como ella te juro que no se olvida (No)

Baby, yo quiero entender por qué estàs triste y vacía (Suena)

Quando tramonterà scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento

Solo tu sei mia

Yo sé que estàs triste y vacía

Hoy prendamos este leho y yo te enseho

cómo tú lo olvidas

Sorridi solo su Insta, però mai dal vivo

Si capisce che sei triste guardando il tuo viso

Lui ti compra con le Visa, sehorita

Mentre fissi quell’anello sul tuo dito

Oh no, no, baby, scappa con me

Ho due posti in prima classe, non so la destinazione

Dici: “Per me è OK, se siamo io e te”

Le nostre labbra umide, volando sulle nuvole

Amanecerà y mariana sera otro día

Perraandote yo te caliento, por si el cora’ se te enfría

Yo sé que estàs triste y vacía

Hoy prendamos este leho y yo te enseho cómo tú lo olvidas

Quando tramonterà (Uh) scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento

Solo tu sei mia

Yo sé que estàs triste y vacía

Hoy prendamos este leho y yo te enseho cómo tú lo olvidas