Dopo il grande successo discografico ottenuto con il suo ultimo album, Rockstar (poi uscito anche nella Popstar Edition), risultato come l’album più venduto del 2018, Sfera Ebbasta è partito live e domani sera sarà al Mediolanum Forum di Milano in una data già sold out e che sarà ricca di ospiti.

Rockstar ha collezionato quattro dischi di platino per le oltre 200.000 unità dell’album a cui si aggiungono decine di dischi di platino e oro per tutti i brani contenuti nel disco.

Rapstar della nuova scena odierna italiana e internazionale, Sfera Ebbasta è indubbiamente il personaggio musicale del momento, un artista che vanta oltre 2.400.000 followers su Instagram, primo italiano ad aver conquistato il record di plays streaming del mondo su Spotify. Ma non solo…

Sfera Ebbasta è anche imprenditore di successo che, con l’etichetta discografica aperta insieme al suo produttore Charlie Charles, ha messo sotto contratto artisti del calibro di Gué Pequeno ed Elettra Lamborghini.

SFERA EBBASTA POPSTAR TOUR

Tornando al Popstar Tour, lo show nei palazzetti vedrà il rapper proporre dal vivo tutti i suoi maggiori successi, senza dimenticare inoltre i brani che hanno segnato l’inizio della sua carriera consacrandolo tra i rapper più apprezzati della nuova generazione. Il tutto per oltre due ore di musica e divertimento allo stato puro ricche di sorprese ed effetti speciali.

Per la speciale data milanese al forum d’Assago a condividere il palco con lui ci saranno diverse special guest: Elettra Lamborghini, Gué Pequeno, Rkomi, Izi, Tedua, Salmo, Luché e DrefGold. Tutti amici e colleghi con il quale Sfera Ebbasta ha collaborato negli ultimi hanno condividendo grandi successi.

I NUMERI DI PLATINO DELLA DISCOGRAFIA DI SFERA EBBASTA

Discograficamente Sfera ha pubblicato ad oggi 3 album.

Il primo, XDVR, nel 2015 da indipendente. Dopo la firma del contratto con Universal Music Italia sono quindi usciti Sfera Ebbasta nel 2016 e Rockstar nel 2018.

Questi invece i singoli certificati ad oggi per un totale di 37 dischi di platino e 12 dischi d’oro che raggiungono un totale di 50 dischi di platino e 14 dischi d’oro se si tiene conto dei Featuring in brani di altri artisti (che vengono certificati dalla FIMI anche per i Guest).

XDVR

Singoli:

Disco d’oro

Brutti sogni

XDVRMX feat. Luchè & Marracash

Panette

Mercedes nero feat. Tedua & Izi

XDVR Reloaded

Ciny

SFERA EBBASTA Album Doppio platino.

Singoli:

Doppio disco di platino

BRNBQ

Notti

Visiera a becco

Figli di papà

Disco di platino

Balenciaga feat. SCH

Equilibrio

BHMG

Bang Bang

Disco d’oro

Cartine Cartier feat. SCH

No No

Quello che non va

Rockstar (e Rockstar Popstar Edition) Album quadruplo disco di platino.

Singoli:

5 dischi di platino

Tran Tran



Quadruplo disco di platino

Cupido feat. Quavo

Triplo disco di platino

Rockstar

Doppio disco di platino

Serpenti a sonagli

Ricchi x sempre

Uber

Sciroppo feat. DrefGold

Disco di platino

XNX

Happy Birthday

20 collane

Bancomat

Disco d’oro

Popstar

Leggenda

Singoli non contenuti in album o collaborazioni:

Disco di platino

Dexter

Disco d’oro

Mademoiselle

Quadruplo disco di platino

Tesla di Capo Plaza

Lamborghini di Gué Pequeno

Doppio disco di platino

Peace & Love di Charlie Chaerles e Ghali

Bimbi di Charlie Charles

Pablo di Rvssian

Disco di platino

Stamm Fort di Luché

Cabriolet di Salmo

Mwaka moon di Kalash

Disco d’oro

Borsello di Gué Pequeno

Tutto apposto di Izi