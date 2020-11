Sfera Ebbasta piazza di Cinisello Balsamo dedicata al giovane artista.

Dopo aver collezionato un nuovo importante record per gli ascolti del suo ultimo album, Famoso (trovate qui tutti i dati), un disco che pare abbia raggiunto la certificazioni disco d’oro in sole 20 ore, scoppia una nuova polemica su uno degli artisti più controversi degli ultimi anni, Sfera Ebbasta.

La polemica che imperversa sul web riguarda il fatto che Cinisello Balsamo, comune dell’Hinterland milanese che ha dato i natali all’artista, avrebbe dedicato una sua piazza a Sfera Ebbasta, o meglio a Gionata Boschetti, vero nome dell’artista.

“È un riconoscimento per un artista che, indipendentemente dai gusti musicali di ciascuno di noi, ha indiscutibilmente raggiunto una serie di traguardi importanti ed è diventato famoso in tutto il mondo partendo proprio dalla valorizzazione delle sue origini“

Questo il commento del sindaco Giacomo Ghilardi che continua:

“Traguardi che, uniti a un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare. Quello che Sfera dice ai giovani è che con la costanza, la passione e l’impegno, il rispetto per le persone e per il bene comune, si possono realizzare i propri sogni senza rinnegare chi sei“.

La targa è stata collocata lungo via Frova, davanti al Centro culturale Pertini, frequentato da molti giovani.

“È un onore per me avere una piazza dedicata nel posto che mi ha cresciuto. Sono felice di aver portato in alto il quartiere da cui vengo. Spero di continuare a influenzare positivamente tutti i ragazzi di Ciny e a essere un punto di riferimento per loro” ha commentato Sfera sulle proprie pagine social.

SFERA EBBASTA LE CRITICHE DEL WEB

Il web alla notizia si è divisa tra chi apprezza l’artista e osanna il suo ultimo album, Famoso, e chi è sconvolto da questa iniziativa. Ecco alcuni Tweet pubblicati in rete:

Tra le critiche anche alcuni parenti delle vittime della tragedia di Corinaldo (qui) avvenuta nel 2018…

“Dov’è l’impegno per i giovani se nemmeno si è curato di verificare dove si sarebbe dovuto esibire quella sera?“, “Esempio per le nuove generazioni? Il rispetto delle persone non sa che cosa sia” parole pronunciate da parenti delle vittime, uccise dalla calca nel locale, e riportate dal Corriere Adriatico.

Reazioni che hanno senso, sopratutto da questi ultimi. Quello che in molti non hanno capito è che la piazza dedicata a Sfera Ebbasta è perlopiù una grande operazione di marketing per il lancio dell’album Famoso sponsorizzata da Spotify (il cui logo appare infatti anche sulla targa) presa al balzo dalla Comune di Cinisello Balsamo per far parlare della cittadina.

La targa infatti non è permanente e la piazza non prenderà in via definitiva quel nome ma rimarrà visibile per un periodo di tre mesi per poi tornare al suo nome originario.

La promozione attorno all’ultimo album di Sfera Ebbasta ha visto anche comparire una gigantografia del trapper a New York, a Madison Square, come potete vedere dalla foto a seguire.