Sfera Ebbasta Mahmood, una collaborazione in arrivo in vista di un nuovo singolo? Pare proprio di sì. Secondo la testata online Ossola24 i due artisti avrebbero fatto un sopralluogo per individuare la location del videoclip del brano.

Sfera Ebbasta e Mahmood, entrambi nati nel 1982 nella periferia milanese, già hanno collaborato lo scorso anno nel fortunato singolo Calipso, realizzato insieme a Dardust, Charlie Charles e Fabri Fibra. Un brano di grande successo che ha conquistato 4 dischi di platino (ne abbiamo parlato Qui).

I due artisti che negli ultimi anni hanno ottenuto risultati più che buoni avrebbero scelto la Grotta di Babbo Natale di Ornavasso (Verbania) per girare il nuovo videoclip. Lo stesso luogo fu utilizzato da Ghali per il video di Cara Italia. Ancora non sono state rese note le immagini del sopralluogo e non ci sono certezze riguardo la data di uscita, ma il brano potrebbe vedere la luce nelle prossime settimane.

Nei giorni scorsi Sfera Ebbasta ha postato sui social una foto e un frammento del brano Immortale, che il rapper di Sesto San Giovanni interpreta insieme a Guè Pequeno e che è inserita nell’album Mr. Fini uscito il 26 giugno.

“Io sono sicuro che scenderà la pioggia, quella notte quando me ne andrò”

Nelle scorse settimane sono stati lanciati anche i singoli M’Manc ed Elegante, in cui appare Sfera Ebbasta, rispettivamente a fianco di Shiva e Geolier e Drefgold.

Mahmood nel 2020 ha dato alla luce tre brani. Rapide, uscito a gennaio, ha ottenuto un disco di platino sfiorando la vetta della classifica Earone. Successivamente in pieno lockdown ha pubblicato sui social il singolo non ufficiale Eternantena, prodotto da Muut. Infine, lo scorso 15 maggio è uscito Moonlight Popolare, brano prodotto da Crookers interpretato con Massimo Pericolo.