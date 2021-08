Sfera Ebbasta: rinviato il tour nei palazzetti, ma il rimborso dei biglietti promesso da Trident che fine ha fatto?

Sfera Ebbasta live… ci sarà da aspettare ancora un po’ di tempo per vedere dal vivo l’artista e ascoltare le canzoni del suo ultimo album, Famoso, dal vivo.

È arrivata ieri infatti la comunicazione ufficiale che i concerti dell’artista nei palazzetti, in ottemperanza alle disposizioni del Ministero della Salute, sono rimandate al 2022 con l’aggiunto in calendario di una nuova data a Roma.

SFERA EBBASTA LIVE

Il tour di Sfera Ebbasta è prodotto da Trident Music e, dall’iniziale programmazione prevista per i mesi di settembre e ottobre 2021 viene rinviato ad aprile 2022.

Ecco il nuovo calendario:

RIMINI RDS STADIUM – 9 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce l’11 settembre 2021

MILANO MEDIOLANUM FORUM -11 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 13 settembre 2021

MILANO MEDIOLANUM FORUM -12 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 14 settembre 2021

BOLOGNA UNIPOL ARENA – 20 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 20 settembre 2021

ROMA PALAZZO DELLO SPORT – 22 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 28 settembre 2021

EBOLI PALASELE – 24 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 2 ottobre 2021

TORINO PALA ALPITOUR – 26 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 21 settembre 2021

FIRENZE MANDELA FORUM – 28 APRILE 2022 (nuova data) sostituisce 24 settembre 2021

LA PROMESSA DI TRIDENT SUI RIMBORSI

Alla fine del comunicato viene specificato che i biglietti già acquistati saranno validi per i prossimi spettacoli. Ma né sul comunicato, né sul sito ufficiale di Trident Music (o su quello di The Base), come ci hanno fatto notare diversi nostri lettori, si fa cenno al rimborso dei biglietti.

Una questione molto importante sopratutto alla luce del fatto che Maurizio Salvadori, CEO di Trident Music su questo punto, il rimborso dei biglietti, aveva preso un impegno ben preciso come potete leggere a seguire (e qui):

“E per questa occasione, per la prima volta, Trident Music prende un impegno chiaro con il pubblico; Maurizio Salvadori, Ceo di Trident annuncia: ‘Abbiamo deciso di annunciare e di mettere in vendita i biglietti per questo tour basandoci sulla ragionevole previsione che, per queste date, l’emergenza sanitaria sarà terminata e che i concerti torneranno ad essere realizzati nella loro completezza. Comunque, nel caso in cui invece i concerti dovessero ancora essere rinviati per l’emergenza coronavirus, Trident garantirà il rimborso dei biglietti acquistati e della relativa prevendita.”

A questo punto rimaniamo a disposizione di Trident Music, dell’ufficio stampa del tour o di chi voglia fornire risposte chiare relative al rimborso promesso al pubblico che dovesse scegliere di non usufruire dei biglietti acquistati.