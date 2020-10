La notizia era attesa, ma è arrivata in un grigio pomeriggio d’autunno. Sarà disponibile dal 20 novembre il nuovo album di Sfera Ebbasta Famoso.

Il progetto discografico, pubblicato da Island Records, sarà composto da 13 brani inediti ed è ora disponibile in preorder e presave. Executive Producer di Famoso è Charlie Charles.

Qualche giorno fa l’arista ha pubblicato un lungo post su Instagram ripercorrendo la sua carriera che negli ultimi anni ha realmente preso il volo!

“Ne è passato di tempo da quella fermata del bus a Cinisello, la realtà intorno a me non è più la stessa, ormai certe dinamiche sono solo un lontano ricordo.

Molti mi hanno detto che sono cambiato, che il successo mi ha cambiato… ma probabilmente l’unica cosa che è cambiata è la mia visione delle cose e delle persone che mi circondano, per quanto riguarda me quando mi metto davanti al microfono sento le stesse identiche vibrazioni di quando ancora non ero Famoso, la stessa fame, la stessa ambizione.

Sono stato in silenzio per molto tempo perché penso che il silenzio faccia più rumore delle parole;

ora però tocca a me, tocca a noi ancora una volta e non vedo l’ora!”