Sono passate poco più di 24 ore dall’uscita del nuovo album di Sfera Ebbasta Famoso (Island Records), il più ascoltato di sempre nel giorno della sua uscita.

Sono oltre 16 milioni gli stream complessivi e l’album ha conquistato con i suoi 13 brani, le prime 13 posizioni della Top 50 Italia di Spotify.

Che Sfera Ebbasta fosse un fenomeno senza paragone in Italia, per quanto clamoroso, non può più essere considerata una sorpresa. Il documentario uscito in tutto il mondo su Prime Video ha confermato l’interesse planetario per l’artista che prosegue nel suo percorso collezionando record su record.

Per la prima volta tutte le tracce di un artista italiano debuttano nella global top 200 di Spotify.

Baby con J Balvin, nuovo singolo in rotazione radiofonica, si colloca addirittura alla posizione #36 nella classifica mondiale. Proprio Baby, ha anche stabilito il record italiano di ascolti per il singolo brano nelle prime ventiquattro ore. Sono già 1.926.614 gli stream su Spotify. Complessivamente nella global chart sono due le tracce in top 50 e nove nella top 100.

SFERA EBBASTA FAMOSO

L’uscita di Famoso è stata promossa anche a New York! A Time Square, infatti, è stato installato un visual banner che annuncia l’uscita del disco.

Sfera, dopo ottantasette dischi di platino complessivi, un miliardo e mezzo di stream su Spotify e dopo essere stato il primo italiano ad aver avuto sette brani nella global chart della piattaforma è tornato nuovamente ad alzare l’asticella.

Mai negli ultimi decenni un fenomeno italiano è stato tanto rilevante a livello mondiale.

16.264.218 di stream in 24 ore è un dato importante e un record sul quale ora è lecito gongolare.