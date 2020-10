Sfera Ebbasta Famoso

Dal 27 ottobre sarà possibile vedere in tutto il mondo Famoso, il film documentario che racconta e spiega la vicenda musicale e umana di Sfera Ebbasta.

Un viaggio che anticipa un periodo davvero intenso che vedrà protagonista il trapper di Cinisello. Il film è il primo tassello di un ragionato tentativo di assalto all’America, un mercato musicale difficile, ma nel quale Sfera ha già posto una base.

Da mezzanotte sarà disponibile in 5 lingue su Prime Video il film, la storia di come due ragazzini (Sfera Ebbasta e Charlie Charles) che sono passati dal sognare di cambiare la musica dentro un McDonald’s, a riuscire cambiarla davvero.

Diretto da Pepsy Romanoff per Except e prodotto da Island Records / Universal Music Italia, Famoso, racconta la genesi del Re della trap. Un modo per assistere, da una prospettiva del tutto privilegiata, alla lavorazione del nuovo album, Famoso in uscita in tutto il mondo il prossimo 20 novembre, entrando direttamente in studio con i protagonisti.

Oltre al personaggio, per la prima volta gli amici di una vita e i parenti raccontano la persona e i sacrifici fatti per passare dalle case popolari all’essere popolare. Il vero e proprio Making of di Sfera Ebbasta.

Un artista che non ha mai dimenticato le sue origini, nonostante il successo. Dal 16 novembre infatti disponibile Famoso – A visual story, un’esposizione fotografica interamente dedicata al Museo di Fotografia Contemporanea (MUFOCO), partner di Triennale Milano che sarà aperta gratuitamente a tutto il pubblico.

Il MUFOCO, apre così le porte alla Milano Music Week ospitando uno dei suoi cittadini più famosi a livello internazionale. La mostra sarà introdotta proprio da Luca De Gennaro, curatore artistico della settimana milanese della musica. La mostra non si limiterà alle sale del Museo ma esporrà all’esterno, nella centrale Piazza Gramsci, alcuni degli scatti più iconici concedendo un assaggio dell’intera esposizione; un segno tangibile del legame tra Sfera Ebbasta e le sue origini.

Per raccontare il progetto Famoso, Rolling Stone tornerà in edicola a metà novembre con uno speciale numero monografico interamente dedicato a Sfera.

A Settembre 2021, invece, Sfera Ebbasta tornerà dal vivo con due imperdibili show al Forum di Assago.

SFERA EBBASTA FAMOSO – LA CONFERENZA STAMPA

Il film Famoso è stato presentato in una conferenza stampa virtuale.

I primi a prendere la parola sono Shablo e Charlie Charles.

SHABLO E CHARLIE CHARLES

“Vedere queste immagini fa un certo effetto. Siamo al 2020 e sono passati solo 5 e 6 anni da quanto tutto è iniziato, ma sembra sia trascorso molto più tempo per le novità che Sfera e Charlie hanno portato anche alla discografia italiana in generale. E’ innegabile il peso che che hanno avuto in Italia. Sfera Ebbasta può piacere o non piacere, ma è un dato di fatto. Ora stiamo cercando di uscire dall’Italia. Sfera ha portato globalizzazione nella musica rap in Italia. C’è una naturale e organica voglia far parte di questo mondo.”

Il producer ha sottolineato il fatto che ora per il progetto c’è un supporto internazionale, anche se non ci si può dimenticare di ciò che è stato e che viene presentato nel film.

“Il film racconta la storia di Sfera, ma anche il making of di questo nuovo disco, al quale abbiamo lavorato tanto in questi ultimi 2 o 3 anni. Nel film si racconta di chi ha lasciato il proprio lavoro per inseguire una scommessa e non una certezza. E’ una storia molto bella anche di amicizia. Oggi avere le idee e una strategia molto chiara può fare la differenza.”

Gli fa eco Charlie Charles.

“Siamo stati molto ambiziosi anche quando questo era solo un sogno. Adesso il nostro progetto è internazionale e stiamo costruendo per arrivare ancora più in alto.”

Prosegue, poi, Shablo.

“Ci stiamo aprendo al mondo e questo è un primo passo. Ci siamo allargati dall’Italia all’Europa e poi al mondo. Un processo graduale e per poterlo attuare abbiamo dovuto frenare l’entusiasmo di Sfera.”

Per il producer il goal principale è quello di arrivare in un mercato globale.

“Tutte le Universal vedono il progetto Sfera come una priorità. Il 2020 è il momento della musica urban, che ormai rappresenta il pop mondiale. Un progetto che cerca di abbattere le barriere con la lingua italiana. Sfera può essere considerato come un artista latino. Negli States, a parte in Florida, ci vedono come dei latini e non c’è differenza tra Portorico e Cinisello. E’ una questione di immaginario… La rivoluzione di Sfera è stata quella di portare la melodia nel rap. Il rap è diventato mainstream grazie alla melodia e a ciò che ha fatto Sfera Ebbasta. L’ambizione è grande. Non ci aspettiamo di fare subito il disco di platino negli Stati Uniti, ma ci stiamo lavorando. Il mercato USA è quello più difficile per un italiano che fa rap, ma siamo stati incoraggiati dai numeri che ha raggiunto Rockstar, pur senza nessuna promozione.”

Un’idea molto chiara riguardo i modelli di riferimento.

“Abbiamo lavorato per essere noi un modello di riferimento. Nell’album non ci saranno richiami ad artisti e generi, anche perchè ormai si parla poco di trap. Stiamo lavorando per essere noi il modello e per ispirare qualcuno.”

SFERA EBBASTA FAMOSO – LE PAROLE DI JACOPO PESCE – DIRETTORE ISLAND RECORDS

Jacopo Pesce, direttore di Island Records, ha parlato del fatto che il percorso iniziato 5 anni fa con Sfera Ebbasta è una scommessa vinta, anche perchè allora la trap era considerato come un fenomeno poco italiano. Un progetto che passo passo ha aperto una strada internazionale, nella quale tutti faticavano a credere.

L’album, che uscirà il 20 novembre in tutto il mondo, sarà disponibile in 4 versione. Oltre alle standard in CD e LP, ci saranno due deluxe edition con un packaging speciale, di cui una con un quadro in tela 50×50 con cd, vinile, replica di una collana con una croce disegnata da Romero Britto e t-shirt.

“Famoso è un progetto ambizioso che ha un potenziale internazionale. Con questo film abbiamo provato a lavorare mantenendo l’asticella molto, molto alta. Un format che non ha niente da invidiare a quello che abituati a vedere all’estero. Il filo conduttore è l’ambizione,, ma Sfera non ha voluto dimenticare le sue radici. Dal punto di vista strategico non dimenticheremo da dove Sfera arriva…”

Nella musica internazionale, dopo il successo planetario di Despacito, c’è un approccio diverso. La musica latina è entrata anche in mercati in cui non aveva mai trovato spazio. Una rivoluzione che Sfera Ebbasta può cogliere come un aspetto sul quale lavorare.

“Anche J Balvin è diventato un artista planetario. Stiamo cercando di infilarci in una corrente nuova. Oggi, infatti, anche all’estero stanno investendo su un progetto italiano. Di Baby, il brano con J Balvin, esiste anche una versione in spagnolo, ma anche Balvin ha insistito per far uscire la traccia solo in Italiano. Sfera si collocherà nel mondo come l’italiano che fa il rap!”

E’ però innegabile che all’estero la percezione sulla musica italiana è differente…

“Siamo curiosi di capire come andrà. È uno stimolo grandioso anche per noi. Se dovessimo riuscirci sarebbe una svolta incredibile. All’estero sono diverti dal fatto di poter lavorare su un prodotto italiano che ha tutte le carte in regola per spaccare.”

Un progetto che non ha una precisa tempistica per la realizzazione.

“Non ci sono tempi prestabiliti. In questo momento stiamo partendo e non c’è una pressione o un’aspettativa. Questa è una grandissima sfida e di certo il disco sarà il punto di partenza. Ci saranno anche altri brani che verranno rilasciati più avanti.”

LE PAROLE DEL REGISTA PEPSY ROMANOFF

“La musica di Sfera può piacere o meno, ma è innegabile che questa è una gran bella storia che ti insegna qualcosa. Racconta in maniera netta questi ultimi due anni, ma ci sono anche degli sprazzi del passato che fanno capire che Sfera è una persona e un grandissimo professionista. Sono rimasto affascinato da lui e felice di aver raccontato la prima tappa di un grande percorso. Questo è il primo mattone che verrà posto sulla vita di Sfera e di Charlie.”

LE PAROLE DI MAURIZIO SALVADORI DI TRIDENT MUSIC

A settembre 2021 ci saranno le prime date in cui Sfera Ebbasta presenterà dal vivo i brani di Famoso. Altre verranno annunciate in concomitanza con la pubblicazione dell’album. Le prevendite dei primi due concerti al Forum di Assago saranno aperte dal 4 novembre.

Queste le parole di Maurizio Salvadori di Trident Music.

“Sono l’ultimo arrivato in questo gruppo di lavoro che trovo sorprendente. Mi ha colpito per professionalità, un grado superiore rispetto a quella che mi aspettavo. Sfera è una persona di una lucidità sorprendente. Ho incontrato un artista con le idee chiare che vuole fare uno spettacolo straordinario e rivoluzionario. Qui usciremo dai canoni tradizionali. L’impegno è quello di cercare di soddisfarlo per trasformare i suoi desideri in qualcosa di realizzabile. In questo momento stiamo formando un team che supporti Sfera su questa strada e siamo a buon punto. Il progetto sta prendendo forma e in qualche modo sarà rivoluzionario rispetto ai concerti visti fino ad ora. Non c’è altra strada se non questa perchè bisogna adeguarsi a questo mondo. E’ un percorso difficile, ma lo porteremo a casa. Sarà all’altezza di quanto fatto fino ad ora.”

