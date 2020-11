E’ on line il videoclip del nuovo singolo di Sfera Ebbasta Bottiglie Privè, primo estratto dall’album Famoso (Island Records), in arrivo il 20 novembre.

Inoltre sono aperte le prevendite per i concerti che l’artista ha programmato per il 13 e 14 settembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago a Milano.

“Abbiamo deciso di annunciare e di mettere in vendita i biglietti per questo tour basandoci sulla ragionevole previsione che, per queste date, l’emergenza sanitaria sarà terminata e che i concerti torneranno ad essere realizzati nella loro completezza.

Comunque, nel caso in cui invece i concerti dovessero ancora essere rinviati per l’emergenza coronavirus, Trident garantirà il rimborso dei biglietti acquistati.”