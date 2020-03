E’ uscito Come Dici Tu (distribuzione Artist First), il nuovo singolo dei Seveso Casino Palace, la rock band milanese che si è fatta notare alle audizioni di X Factor 2018 interpretando Ricchi x sempre di Sfera Ebbasta in una suggestiva versione metal.

Dopo Finta di Niente, nel 2019 la band ha girato la penisola con numerosi live e da qualche settimana è in studio per la realizzazione di nuovi brani.

“Come dici tu racchiude quello che abbiamo vissuto in un anno veramente intenso, dove la realtà professionale e quella personale sono venute a coincidere. Inizialmente doveva essere una canzone d’amore ma si è trasformata in un’analisi introspettiva della quale avevamo bisogno per chiarire le idee su di noi, su di chi lavora con noi e sul progetto. Non vediamo l’ora di farvela ascoltare.”

Si tratta di un brano intenso, in cui la voce di Silvia, la giovane front-woman, si fonde all’inconfondibile grinta della band e a un sound internazionale, ricco di contaminazioni provenienti da diversi generi musicali. “

SEVESO CASINO PALACE

I Seveso Casino Palace si sono formati nel 2013 e sono attualmente composti da Silvia Ansaldi (20 anni, voce), Gianluca Vergani (24 anni, lead guitar), Salvatore Fanzone (26 anni, basso), Fabiana Lauro (22 anni, tastiere) e Alessandro D’amico (24 anni, batteria).

Fin dai primi anni di attività scalcano palchi di ogni genere, occupandosi da indipendenti di tutti gli aspetti del progetto.

La loro musica è un ibrido in cui si può respirare una ventata di old school rock’n’roll, ma con uno sguardo volto al futuro.

Dopo essere arrivati alle fasi finali della dodicesima edizione di X Factor (Ne abbiamo parlato Qui), hanno pubblicato Finta di Niente, il loro primo singolo in italiano, che è stato pubblicato ad aprile 2019.