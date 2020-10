Seryo: il nuovo progetto di Nicola Cavallaro è il singolo “C’è posta per te”

E’ uscito C’è posta per te, primo singolo di Seryo, nome d’arte di Nicola Cavallaro, artista conosciuto per aver preso parte nel 2017 a The Voice France.

L’artista lo scorso anno ha partecipato a X Factor (ne abbiamo parlato Qui) e ora torna con un brano che anticipa il nuovo progetto discografico previsto entro la fine dell’anno.

Una nuova identità che svela un progetto musicale inedito a cui l’artista è arrivato grazie ad un lungo lavoro sul suo approccio alla scrittura e all’interpretazione. La consapevolezza acquisita durante le esperienze precedenti gli ha permesso di mettere a fuoco la propria strada e C’è posta per te ne segna l’inizio.

“Quando nasce una nuova creatura la prima cosa che si fa è darle un nome. Io ho avuto la fortuna di rinascere e voglio vivere la mia Vita e la mia Musica con la felicità e l’eccitazione della prima volta. Mi presento oggi a voi, il mio nome è: SERYO.”

SERYO C’È POSTA PER TE

C’e posta per te porta la firma dallo stesso Seryo, Nicola Cavallaro, insieme a Valerio Carboni e Diego Calvetti, che ne ha curato anche la produzione artistica.

Il brano ha la metrica tipica della musica rap, ma racchiude in sé contaminazioni provenienti dal mondo del rock, dell’R&B e del soul.

La voce profonda e graffiante di Seryo racconta la storia di tutti coloro che, a causa delle regole non scritte della società, non riescono a realizzare i propri sogni e a trovare un posto nel mondo.

Il testo è enfatizzato dagli arpeggi di chitarra acustica, gli archi e da un riff di pianoforte. Sonorità che ricordano la scena underground americana.

La cover del singolo è stata realizzata da Emmanuel Viola, in arte Evviart. L’artista, con il suo stile riconoscibile e passionale, ha creato il personaggio di Vyta, regina del Burlesque, protagonista della copertina e simbolo di tutti coloro che vorrebbero calare la maschera, imposta dalla società, per vivere appieno la propria vita, in totale libertà.