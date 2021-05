Sergio Sylvestre lancia “Motel California” all’insegna della spensieratezza

Motel California è il nuovo singolo di Sergio Sylvestre, disponibile negli store digitali dal 7 maggio 2021. Il brano è arricchito dalla partecipazione di tre grandi artisti del panorama italiano ed internazionale: Saturnino, Roy Paci ed Alessia Labate.

Il basso di Saturnino, i fiati di Roy Paci e la voce di Alessia Labate creano un mix unico di sonorità. Il brano unisce tre lingue e mondi diversi verso un unico grande obiettivo: la condivisione di qualcosa di bello. Motel California è una canzone esplosiva e travolgente. Con il suo sound e le sue venature pop, vuole far assaporare l’arrivo dell’estate; ed esprime il desiderio di sentirsi liberi e spensierati. Il testo recita infatti: “Estate siamo in paranoia, qui la gente un po’ si annoia. Mi apro un Motel in California”.

Saturnino racconta con entusiasmo il proprio coinvolgimento nel brano Motel California: “Quando Sergio mi ha chiamato dicendomi che stava lavorando a un nuovo brano con Dima e se mi andava di metterci un basso dentro, sono arrivato in studio e l’energia era così buona che sono entrato camminando e sono uscito ballando!! Che la forza sia con te fratello Sergione”.

Anche Alessia Labate ha preso parte al progetto con grande entusiasmo. “Io e Sergio” – racconta – “ci siamo conosciuti un pomeriggio di primavera 2020 grazie ad un amico in comune. Da lì non ci siamo più visti, ma abbiamo continuato a pizzicarci su Instagram. Qualche settimana prima dell’uscita del pezzo mi scrive chiedendomi se mi piacesse “Motel California” e se volessi cantarla. Ho subito detto di sì! L’energia del pezzo mi ha travolta e il fatto che sia in 3 lingue immortala perfettamente lo spirito di Sergio. Spero di iniziare una collaborazione duratura con lui. Entrambi crediamo tanto l’uno nell’altra e sono sicura che potremo scrivere delle belle canzoni insieme”.

Tutta la sezione fiati del brano è stata curata da Roy Paci, il quale ha detto: “Sono felice di aver avuto finalmente l’occasione di collaborare con Sergio, un artista che stimo da tempo. Il brano è una bomba di ritmo, pronto a far surriscaldare l’estate e la voglia di ballare. Mi sono divertito ad intrecciare le mie brass line con le sonorità del brano, dando un’ulteriore spinta energetica al groove già esplosivo”.

Sergio Sylvestre torna a cantare in italiano

Motel California segna il ritorno di Sergio Sylvestre al cantato italiano dopo ben due anni. A proposito del brano, il cantante racconta: “Abbiamo creato una canzone che potesse racchiudere tutti i generi, perché credo nella musica l’importante sia comunicare qualcosa di bello, qualcosa di fresco. Questo pezzo aveva bisogno di tante cose belle che io da solo non potevo fare, per questo abbiamo chiesto aiuto ad altri grandi artisti. La fusione tra California e Italia può far viaggiare le persone anche stando fermi, come si faceva tempo fa“.

Motel California è scritta da Sergio Sylvestre, Francesco Sponta (già autore di Emma Muscat, Alessandro Casillo, Annalisa), Roy Paci, Saturnino, Alessia Labate e Marco Di Martino.

Il brano esce per Smilax Records ed è distribuito da Krishna Music Group. Prodotto da Dima (Marco Di Martino) al Loud Studio di Milano, è stato mixato da Alex Trecarichi al Monodynamic Studio di Milano e masterizzato da Antonio Baglio a Miami (US).