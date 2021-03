Serena Sartini: il brano d’esordio, “L’Universo In Mezzo A Noi” sulla leggenda delle Fiamme Gemelle

E’ uscito per Yourvoice Records L’Universo In Mezzo A Noi, il singolo d’esordio della ventiquattrenne riminese Serena Sartini, che parla della leggenda delle Fiamme Gemelle.

Il brano etereo e struggente, arrangiato da Marco Giorgi parla di una leggenda poco conosciuta.

Si dice che l’anima, prima di scendere sulla terra, debba scindersi in due polarità, una l’opposta e complementare dell’altra. In vita, le due persone sono lo specchio più perfetto che possa esistere: sono identici in quanto esatta corrispondenza dell’anima, opposti in quanto totalmente complementari.

L’incontro tra i due non è un appuntamento romantico. Destinati a sentirsi connessi, i due si amano intuitivamente e al contempo fuggono dall’altro in quanto specchio delle proprie paure più profonde, peggiori difetti, conflitti non superati e tutte le qualità e il potenziale da sviluppare: le due anime sono la stessa nel bene e nel male.

E’ una connessione che mette alla prova ogni confine e la magia spesso è troppo potente, le due parti non sono abbastanza pronte per tenersi: uno dei due, il più spaventato, sceglie di scappare. Perciò avviene, nella maggior parte dei casi, che si separino dolorosamente.

La leggenda vuole che i due continuino ad appartenersi e a cercarsi, di vita in vita, riuscendo ad unirsi solo una volta imparato ad amare sé stessi – e quindi anche l’altro – senza condizioni.

“Il titolo de ‘L’Universo in mezzo a noi’ dice tutto: è come se tra due persone esistessero davvero un tempo e uno spazio infiniti nei quali perdersi o incontrarsi.”

Queste le parole di Serena Sartini riguardo al nuovo brano.

SERENA SARTINI

Serena Sartini inizia fin da piccola a studiare canto, orientandosi verso un’impostazione lirica. Solo successivamente perfeziona una tecnica che le permette di cantare stili e generi molto diversi fra loro.

Negli anni si avvicina anche al mondo della danza e, dopo una breve carriera agonistica, si unisce ad un gruppo spettacolo con cui si esibisce in spettacoli e serate su palchi della regione.

Per Serena cantare significa far uscire la voce dell’anima. Significa dire nel respiro la verità sulle proprie forze e debolezze. Tutto questo attraverso un viaggio che parte dal profondo dei sentimenti e che permette di mostrarsi davvero.