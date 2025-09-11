11 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
11 Settembre 2025

Senza Cri presenta il nuovo singolo, “Anno del Drago”: “È un ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò”

Il singolo che anticipa il suo primo live a Milano

News di All Music Italia
Senza Cri annuncia Anno del Drago, nuovo singolo e primo live a Milano
Condividi su:

Senza Cri Anno del Drago, testo e significato del nuovo singolo in uscita il 19 settembre 2025.

Dopo l’esperienza ad Amici24 e l’uscita dell’EP Tokyo Nite, Senza Cri torna con un nuovo brano disponibile dal 19 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per ADA Music Italy/Warner Music Italy.

SENZA CRI: IL NUOVO SINGOLO ANNO DEL DRAGO

In attesa del suo primo live show a Milano – il 28 settembre alla Santeria Toscana – il singolo Anno del Drago rappresenta per Senza Cri una dichiarazione d’intenti.

Anno del Drago non è volutamente un comune singolo, è un ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò” racconta l’artista, legando il titolo al suo anno di nascita nello zodiaco cinese e a un percorso di crescita culminato nell’avventura di Amici 24.

Un brano che diventa simbolo di resilienza, sacrificio e rivalsa: “Volevo ripartire dalla gavetta, dal sudore, dalla famiglia, dagli amici, dal motivo per cui ho scelto di fare questo lavoro: l’arte, l’emozione”.

SENZA CRI – IL SIGNIFICATO DI ANNO DEL DRAGO

Scritto interamente da Senza Cri e prodotto da Stabber (già al lavoro con Salmo, Coez, Gemitaiz, Annalisa) insieme a Fiodor, Anno del Drago unisce il synth-pop alle sfumature urban, sorretto da bassi che richiamano la golden era del rap.

Le strofe serrate incontrano un ritornello melodico e avvolgente, mentre intro e outro restituiscono al brano un’aura catartica e poetica, segno della continua evoluzione musicale dell’artista.

Il nuovo singolo mescola introspezione e potenza espressiva. Senza Cri descrive il suo percorso come una scalata fatta di cadute e rinascite, per augurare buona fortuna a se stessa e a chi, come lei, sceglie di inseguire i propri sogni senza arrendersi:

Io non sono come gli altri, io sono Senza Cri e questa è Anno del Drago. Per dire buona fortuna a me e a chi con me e come me continuerà a sognare e a scalare la sua vetta per sentire il sole caldo tramontare”.

ANNO DEL DRAGO SENZA CRI – TESTO

In arrivo dal 19 settembre.

Foto di Massimiliano Fattizzio

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Achille Lauro cover del singolo Senza una stupida storia 1

Achille Lauro torna con “Senza una stupida storia”: un singolo sulla sua idea dell'amore
Laura Pausini annuncia Io Canto World Tour Io canto 2 2

Laura Pausini è pronta: annunciato con un video, Io Canto World Tour, l'undicesimo tour mondiale (Date e Biglietti)
TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 3

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Collage dei nomi in gara a Sanremo 2026 secondo All Music Italia: Fedez, Marco Masini, California e altre sorprese 4

Sanremo 2026, i rumors di All Music Italia sui big: da Fedez con Marco Masini al (ri)debutto di California
Semplicemente Fiorella Mannoia: ospiti e scaletta 5

Semplicemente Fiorella: il concerto-evento alle Terme di Caracalla approda su Rai 1
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Salmo live al Fiera Milano Live con Lebonski Park scaletta concerto 7

Salmo live a Milano con Lebonski Park: scaletta e ospiti del concerto evento al Fiera Milano Live
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 8

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Annalisa annuncia il preorder del nuovo album Ma io sono fuoco disponibile in cd e vinile 10

Annalisa svela “Ma io sono fuoco”: copertina, data di uscita e versioni preorder

Cerca su A.M.I.