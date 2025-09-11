Senza Cri presenta il nuovo singolo, “Anno del Drago”: “È un ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò”

Senza Cri Anno del Drago, testo e significato del nuovo singolo in uscita il 19 settembre 2025.

Dopo l’esperienza ad Amici24 e l’uscita dell’EP Tokyo Nite, Senza Cri torna con un nuovo brano disponibile dal 19 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio per ADA Music Italy/Warner Music Italy.

SENZA CRI: IL NUOVO SINGOLO ANNO DEL DRAGO

In attesa del suo primo live show a Milano – il 28 settembre alla Santeria Toscana – il singolo Anno del Drago rappresenta per Senza Cri una dichiarazione d’intenti.

“Anno del Drago non è volutamente un comune singolo, è un ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò” racconta l’artista, legando il titolo al suo anno di nascita nello zodiaco cinese e a un percorso di crescita culminato nell’avventura di Amici 24.

Un brano che diventa simbolo di resilienza, sacrificio e rivalsa: “Volevo ripartire dalla gavetta, dal sudore, dalla famiglia, dagli amici, dal motivo per cui ho scelto di fare questo lavoro: l’arte, l’emozione”.

SENZA CRI – IL SIGNIFICATO DI ANNO DEL DRAGO

Scritto interamente da Senza Cri e prodotto da Stabber (già al lavoro con Salmo, Coez, Gemitaiz, Annalisa) insieme a Fiodor, Anno del Drago unisce il synth-pop alle sfumature urban, sorretto da bassi che richiamano la golden era del rap.

Le strofe serrate incontrano un ritornello melodico e avvolgente, mentre intro e outro restituiscono al brano un’aura catartica e poetica, segno della continua evoluzione musicale dell’artista.

Il nuovo singolo mescola introspezione e potenza espressiva. Senza Cri descrive il suo percorso come una scalata fatta di cadute e rinascite, per augurare buona fortuna a se stessa e a chi, come lei, sceglie di inseguire i propri sogni senza arrendersi:

“Io non sono come gli altri, io sono Senza Cri e questa è Anno del Drago. Per dire buona fortuna a me e a chi con me e come me continuerà a sognare e a scalare la sua vetta per sentire il sole caldo tramontare”.

ANNO DEL DRAGO SENZA CRI – TESTO

In arrivo dal 19 settembre.

Foto di Massimiliano Fattizzio