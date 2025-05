Senza Cri annuncia il nuovo EP “Tokyo Nite” dopo l’esperienza ad Amici 24: tracklist e data d’uscita

Dopo l’esperienza ad Amici 24, Senza Cri annuncia il nuovo EP Tokyo Nite (ADA / Warner Music Italy) e la relativa tracklist, fuori ovunque da venerdì 30 maggio. È già possibile pre-ordinarlo cliccando QUI.

Tokyo Nite, per Senza Cri, è un vero e proprio viaggio che attraversa il suo talento nella scrittura, il suo timbro raffinato e dal sound dall’impronta internazionale. L’artista ha scritto interamente sia testi che melodie dei brani, con l’intenzione di portare il pubblico alla scoperta della sua sensibilità profonda e della sua voglia di raccontare e raccontarsi.

L’EP conterà i brani che Senza Cri ha presentato ad Amici 24 – come Madrid, Tutto l’odio e Grande muraglia -, il suo ultimo singolo e titletrack Tokyo Nite e due nuovi brani, Harakiri e 20XSempre. Madrid, inoltre, è anche il suo singolo più ascoltato al momento su Spotify con oltre 1.7 milioni di stream.

Per descrivere il singolo che dà il nome all’EP, Senza Cri ci spiega: «Tokyo Nite racconta una notte a Tokyo con i miei amici, la mia gente. Io non amo molto la confusione, piuttosto mi piace immaginare e fuggire con la fantasia, servendomi di tutti quegli impulsi che mi danno attimi di curiosità e di scoperta, così come fanno le luci su un viale di Tokyo, il vento di notte su un’auto che fa la sua corsa, l’entusiasmo che si prova quando si è insieme a chi ti fa sentire compreso»

«Tokyo Nite per me rappresenta un concept, un viaggio in un posto che racconta sensazioni reali e tangibili miste a immaginazioni e fantasie, futuro e sogni. A volte capita che la mia mente crei immagini vivide e viaggio anche solo nella mia testa. Volevo regalare una vacanza a chi mi segue in un posto che di me dice tanto, così ho portato la mia musica a Tokyo, ho portato chi mi segue a Tokyo. Almeno con le note e un pizzico di fantasia, il teletrasporto esiste».

Con un sound contemporaneo dalle sfumature urban pop, Senza Cri è riuscita a conquistare il pubblico di Amici 24 grazie alla sua forte capacità interpretativa. Il suo nome d’arte è diventato un manifesto e rappresenta a pieno i valori che porta in ogni sua canzone e che appartengono all’intera GenZ: una generazione che vive nella necessità di conoscersi, libera e senza giudizio.

SENZA CRI, “TOKYO NITE”: LA TRACKLIST