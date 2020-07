Dopo aver pubblicato in pieno lockdown la cover del brano di Bob Marley Waiting In Vain (ne abbiamo parlato Qui), è ora uscito il nuovo singolo dei Selton Estate.

Non si tratta di un brano inedito, ma della cover del celebre pezzo con cui Bruno Martino conquistò l’estate del 1960.

Il pezzo dei Selton è stato registrato nei Red Bull Music Studios di San Paolo, in Brasile, durante la primavera del 2019. E’ stato prodotto dal brasiliano Guilherme Kastrup, vincitore di un Grammy Award e che ha collaborato con buona parte della scena brasiliana più innovativa e visionaria.

Estate è un viaggio nel passato, presente e futuro e che ha un sapore esotico, ma allo stesso tempo malinconico. Pur essendo un classico della tradizione italiana, fin dagli anni ’70 il brano è anche uno standard della bossa nova grazie alla versione di João Gilberto.

Estate rinasce oggi grazie anche alla partecipazione di Priestess, una delle artiste e voci più talentuose e particolari della scena urban pop italiana. Una fusione di voci e stili per un brano senza tempo che si colloca in un presente incerto.

“’Estate’ era già diventata un evergreen in Brasile grazie alla chitarra di João Gilberto. Abbiamo deciso di chiamare una rapper che stimiamo molto (Priestess) e vedere cosa veniva fuori. Red bull ci ha prestato un paio di ali per andare fino a São Paulo dove abbiamo collaborato con musicisti di “choro”, la old school della musica tradizionale brasiliana.

Tutto questo insieme a Kastrup, produttore che con la sua freschezza sta cambiando l’idea di musica contemporanea in Brasile.”