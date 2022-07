“Sei Festival” presenta i concerti di Pixies, Ditonellapiaga, Psicologi e altri

Dal 28 al 31 luglio 2022 si svolge la XVI edizione del Sei Festival al Castello Volante di Corigliano d’Otranto. La manifestazione prevede poi alcuni eventi Off a Gallipoli e a Lecce nei giorni 8, 15, 16 e 20 agosto.

L’estate del Sei Festival è partita già dal 20 al 25 giugno con la seconda edizione di FeelM – From Primitives to the Future, che unisce il cinema delle origini e la musica contemporanea con la direzione artistica di Ginevra Nervi.

Con il claim #ShapeTheFuture, il Festival salentino ideato, prodotto e promosso da Coolclub propone un fitto programma di concerti, incontri, proiezioni e altri momenti di confronto. #ShapeTheFuture è un invito ad avere fiducia nel domani: re-immaginare il futuro, riscriverlo, ridisegnarlo. Ritrovare il desiderio di una quotidianità che sembra ormai non appartenerci più.

Il cuore del Festival sono le quattro serate dal 28 al 31 luglio, con ospiti nazionali e internazionali che si esibiranno nell’atrio, sulle terrazze e nel fossato dell’antica fortezza di Corigliano d’Otranto.

Sei Festival: le quattro serate dal 28 al 31 luglio 2022

Si parte giovedì 28 luglio con la psichedelia turca dei Lalalar; il progetto solista della cantante, bassista e autrice dei Be Forest Koko; l’universo umano e musicale di Giorgio Tuma; le esplosive sonorità dei Funk Rimini; e infine, il duo scozzese Arab Strap, composto da Moffat e Malcolm Middleton.

Venerdì 29 luglio sul palco si alterneranno i giovani baresi Lazzaretto; il duo toscano Aquarama; Planet Opal, progetto di musica elettronica formato da Giorgio Assi (produttore, sintetizzatori e voce) e Leonardo De Franceschi (batteria e percussioni); e Black Midi, trio londinese composto da Geordie Greep (chitarra, voce principale), Cameron Picton (basso, voce) e Morgan Simpson (batteria).

Sabato 30 luglio la serata si aprirà con il duo Mombao e con il trio Mundial; proseguirà con Dengue Dengue Dengue, duo peruviano di tropical bass; e si concluderà con le selezioni del dj e producer newyorkese Nickodemus e con le sonorità del Tropical party feat. Dubin e Federico Primiceri.

Domenica 31 luglio, infine, tocca alla cantante e performer LaHasna; ai Rome In Reverse; a Ceri; e a Ditonellapiaga.

Gli eventi OFF

Anche quest’anno non mancheranno alcune date Off: con Venerus e Mace (8 agosto) e Psicologi (20 agosto) al Parco Gondar di Gallipoli, Pop X e bnkr44 (15 agosto) alle Tagghiate Urban Factory di Lecce, e gli statunitensi Pixies che si esibiranno il 16 agosto in Piazza Libertini a Lecce.

Ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci, il Sei Festival ha ottenuto il riconoscimento del Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Mibac. La manifestazione è realizzata con il patrocinio di Regione Puglia, Comune di Corigliano d’Otranto, Comune di Lecce (nella rassegna LecceinScena), Distretto Produttivo Puglia Creativa con il sostegno di Vini Garofano e in collaborazione con Dice.fm, Castello Volante, Bass Culture, Parco Gondar, Tagghiate Urban Festival.

SEI FESTIVAL, il programma

Giovedì 28 luglio

Castello Volante – Corigliano d’Otranto (Le)

ARAB STRAP

FUNK RIMINI

GIORGIO TUMA

KOKO

LALALAR

Venerdì 29 luglio

Castello Volante – Corigliano d’Otranto (Le)

AQUARAMA

BLACK MIDI

LAZZARETTO

PLANET OPAL

72-HOUR POST FIGHT

Sabato 30 luglio

Castello Volante – Corigliano d’Otranto (Le)

DENGUE DENGUE DENGUE

MOMBAO

MUNDIAL

NICKODEMUS

TROPICAL PARTY

Domenica 31 luglio

Castello Volante – Corigliano d’Otranto (LE)

CERI

DITONELLAPIAGA

LAHASNA

ROME IN REVERSE

SEI OFF

Lunedì 8 agosto

Parco Gondar – Gallipoli (Le)

VENERUS

MACE

Lunedì 15 agosto

Tagghiate Urban Factory – Lecce

POP-X

BNKR44

Martedì 16 Agosto

Piazza Libertini – Lecce

PIXIES

Sabato 20 agosto

Parco Gondar – Gallipoli (Le)

PSICOLOGI

I biglietti si possono acquistare su dice.fm/bundle/seifestival. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti potete visitare il sito del Sei Festival.