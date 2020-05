Seck: "Hot Love", quando la cosa giusta è... sbagliare!

E’ uscito per Malamente Records con distribuzione di Artist First il nuovo singolo di Seck Hot Love.

Giù gli ultimi singoli pubblicati, Oki e Drink, Seck’s Tape e Non cambi mai, hanno dato il via a un nuovo percorso artistico più maturo e consapevole (ne abbiamo parlato Qui).

Hot Love è stata scritta da Seck, mentre Pitto Stail si è occupato della produzione. Mix e master sono stati curati da Frankindeed e Stefano Giungato. L’artwork della copertina, invece, è stato realizzato da Giordano TkO Mattar e Luca Lonardi.

Il cui tema centrale su cui ruota il brano è l’amore, questa volta tramite una chiave di lettura che si discosta da Seck’s Tape. Il cantautore parla di attrazione fra opposti e di errori commessi a fin di bene, chiedendosi anche se questo atteggiamento è effettivamente possibile.

Dal punto di vista del sound Hot Love risente di influenze minimal soul. Il mood rivela ottimismo, grazie anche al pensiero di Seck ben esplicitato nel brano.

“Se avete ascoltato Seck’s Tape…qui la situazione si ribalta! Due cuori si scontrano perché non battono allo stesso tempo. A volte ci si cerca, a volte ci si incontra e capita anche di raccontarsi. Quando una cosa è bella non va toccata. Le emozioni fanno casino e a volte per non dire la verità vivremo una bugia. In Hot Love parlo di questo e di come a volte per fare la cosa giusta bisogna sbagliare.”