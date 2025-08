Sarai in “Iomelosento” invita ad ascoltare i segnali del proprio corpo e la propria intuizione

Sarai ha lanciato su tutte le piattaforme digitali Iomelosento, il nuovo singolo che segna il suo ritorno dopo uno stop forzato a causa di un problema alle corde vocali.

Il brano, pop-funk con venature malinconiche ma groovy è frutto delle influenze dagli ascolti di Nu Genea, Pino Daniele, Harry Styles e gli Ezra Collective ed è un invito profondo ad ascoltare i segnali del proprio corpo e della propria intuizione di fronte alle difficoltà, senza affannarsi a cercarne ossessivamente la causa.

La recidività e l’importanza dell’autoascolto sono raccontati attraverso il parallelismo con una storia d’amore tormentata e incoerente vissuta in passato dall’artista. Un rapporto che ha generato sofferenza a causa dei segnali di incompatibilità ignorati.

“Questo è solo l’inizio di questa mia nuova era pop funk e sono entusiasta di mostrarvela! Funk you”

Iomelosento si arricchisce della collaborazione con il produttore e amico Uakari (Giulio Rizzello), dalle trombe di Filippo Mollicone e dal basso di Mauro Di Simone.

Conosciamo meglio Sarai

Nata a Roma nel 2001, Sarai ha iniziato a comporre e scrivere canzoni fin da giovanissima trovando nella musica un essenziale canale espressivo per le sue emozioni. Cresciuta in un contesto familiare complesso, ha sempre considerato la musica come la sua salvezza e il suo principale mezzo di comunicazione.

La sua formazione artistica è iniziata alle scuole medie con le prime esperienze da chitarrista in band. Durante il liceo, ha scoperto la sua vocazione per il canto, pubblicando il primo album, Such a good lover, in inglese e di stampo pop-rock, con la band Four Vibes.

Nel 2018 grazie a una borsa di studio ha fatto un anno di interscambio culturale nella Repubblica Dominicana, esperienza con la quale ha consolidato il suo legame con la musica. Dopo il diploma, Sarai ha intrapreso un percorso accademico al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, dove si è diplomata in chitarra jazz, e sta attualmente frequentando la magistrale di composizione (Songwriting) presso l’Accademia Saint Louis di Roma.

Parallelamente agli studi, ha iniziato a pubblicare brani in italiano con l’etichetta Talentoliquido, conquistando premi in contest radiofonici. Ha partecipato a X Factor 2021 raggiungendo la fase dei Bootcamp e si è distinta tra oltre 700 proposte per le selezioni di Sanremo Giovani 2022.

Dopo lo stop forzato per un problema alle corde vocali Sarai è tornata con il suo ultimo singolo indipendente, Iomelosento, ha raggiunto le live audition al contest Music for Change e la vittoria dell’Eur Music Contest che le ha garantito un premio di distribuzione video nelle metropolitane di Roma, Milano, Brescia e Genova.