Santoianni e The Andre: nel videoclip di “Forfait” la metafora della vita di chi fa canzoni

Santoianni pubblica il video ufficiale del suo ultimo singolo Forfait (IoBoh Dischi/Freak&Chic con distribuzione Artist First), realizzato in collaborazione con The Andre.

Diretto e girato da Boni&Ristori, ha come protagonista un bambino che, utilizzando quello che ha, si costruisce un casco da astronauta per poter andare nello spazio, nonostante la paura.

SANTOIANNI & THE ANDRE RACCONTANO IL CONCEPT DEL VIDEO

Santoianni commenta:

«Personalmente trovo che all’interno del testo del nostro brano ci sia un richiamo latente al gioco, all’ingenuità che è stato colto perfettamente dal regista del video e che ha deciso di farne motivo portante dello storyboard attraverso il bambino che costruisce il casco d’astronauta. È un lato della nostra canzone che, grazie al video, riesce ad essere colto maggiormente nella sua profondità». «Credo che un bambino che progetta ingenuamente un viaggio nello spazio sia la metafora perfetta, oltre che della nostra canzone, di quello che è il mestiere di un cantautore. Ingegnarsi con impegno per la creazione di qualcosa che è destinata a funzionare poco e a non cambiare il mondo; qualcosa che sembra vitale per chi la fa ma forse inessenziale per chi la osserva da fuori. Ma che è – o almeno aspira ad essere – bella», aggiunge The Andre.

Forfait, prodotto da Molla, è un brano fortemente ispirato alla canzone d’autore italiana nella sua stesura e nella sua composizione, ma accompagnato da una produzione ritmata ed estremamente fresca nella scelta del sound.

I due cantautori milanesi si incontrano in modo inaspettato durante i loro percorsi artistici: Santoianni ha pubblicato i primi tre singoli che anticipano il nuovo progetto discografico curato dal producer Molla (Stazione di sosta, Litorale e Exit). The Andre, invece, si è fatto conoscere sul web per aver cantato e riscritto in incognito i più grandi successi trap con la voce e la poetica di Fabrizio De André. Solo recentemente ha dismesso la maschera e si è mostrato nelle sue vesti di cantautore, con l’EP Evoluzione.