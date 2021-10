Santoianni, il nuovo singolo “Forfait”, scritto e cantato con The Andre è canzone d’autore 2.0

Santoianni pubblica il 29 ottobre il suo nuovo singolo intitolato Forfait. Il racconto di un viaggio verso la Luna con un compagno d’eccezione… The Andre.

Forfait fuori per IoBoh Dischi e Freak&Chic con distribuzione Artist First, è il titolo del nuovo pezzo, prodotto da Molla, nato dal fortunato incontro tra i due giovani cantautori, che durante la scrittura si sono immaginati come due viaggiatori sognanti.

Santonianni e the andre, Forfait una canzone d’autore 2.0

In modo sorprendente, i due protagonisti si trovano imbarcati su un mezzo di fortuna con destinazione Luna. Poco dopo il decollo, però, il viaggio diventa occasione per scontrarsi con l’evidenza della realtà, fatta di paura, ali improvvisate e fatalismo.

Tutto sembra un sogno, l’obiettivo finale è talmente difficile da raggiungere, da costringere Santoianni e The Andre a pensare seriamente di dare forfait, di lasciare perdere.

Santoianni, classe 1993, ha appreso tutto quello che c’è da sapere sulla canzone italiana grazie ad una lunga gavetta che lo ha visto lavorare anche con grandi artisti come Gianni Bella.

Forfait è il quarto brano, dopo una serie di altri tre singoli (Stazione di sosta, Litorale e Exit) presentati negli scorsi mesi e che faranno tutti parte del nuovo progetto discografico previsto per il 2022.

«Seguo come ascoltatore e ammiratore il progetto di The Andre fin dalle sue prime cover, principalmente perché sono sempre affascinato dalla musica quando è accompagnata da un pensiero e da un’idea, che in questo caso specifico ho trovato entusiasmante. È con l’uscita del suo disco Evoluzione che ho capito che oltre all’idea dietro ci fosse un bravissimo autore, molto vicino alla mia idea di canzone – racconta Santoianni – così ho cercato e conquistato l’opportunità di contattarlo, di conoscerlo e di proporgli in maniera anche un po’ sfacciata una primissima bozza del brano Forfait invitandolo a completarla insieme. Secondo il mio parere, il grande punto di forza di questa collaborazione è che ne è uscita fuori una canzone scritta da due mani e due teste diverse ma che sembra pensata e composta da un solo autore».

Santoianni e L’INCONTRo CON THE ANDRE

The Andre, invece, ha iniziato sul web il suo percorso artistico riscrivendo e cantando, nascosto dagli occhiali da sole e da una felpa col cappuccio, alcune grandi hit come Rolls Royce e T’appartengo, con la voce e la poetica di Fabrizio De André. Misterioso ed enigmatico, successivamente ha deciso di gettare la maschera e ha svelato il suo volto, debuttando come cantautore con l’EP Evoluzione.

Ecco come racconta questa nuova collaborazione The Andre che, a dicembre, sarà protagonista di due show live dedicati a La Buona novella di De André (vedi qui):

«Quando Santoianni mi ha fatto sentire la prima versione di Forfait, la prima cosa che ho notato è stata la sua capacità di comunicare idee complesse con parole immediate, che è una qualità tipica degli artisti. La seconda cosa che ho notato è stato il mondo sonoro che mi si presentava, così diverso da quelli che frequento, ma intessuto di una scrittura che mi faceva sentire a casa. Ed è stato facile provare ad abitare quello spazio con le mie parole. Quello che è seguito è stata una collaborazione fluida: ogni proposta veniva accolta e rilanciata dall’altro, quasi come se ci fossimo già messi d’accordo. Il risultato di questa collaborazione, lo giudicherete voi. Per me, è un’esperienza che rifarei volentieri».

Il brano risulta ispirato alla canzone italiana d’autore per quello che riguarda il testo e la composizione. Allo stesso tempo, però, il pezzo viene contaminato da una produzione incalzante e un sound estremamente contemporaneo. Una perfetta canzone d’autore del XXI secolo.

FORFAIT – TESTO

(

STIAMO NAVIGANDO VERSO LA LUNA

SI PERO’ PERO’ PERO’

SOPRA UNA BARCA DI FORTUNA

LE MANI FANNO DA REMI

E SE CONTINUA A ENTRARE ARIA

AFFONDEREMO

SENZA CONSIDERARE

CHE NESSUNO DI NOI DUE

HA LA PATENTE PER IL CIELO

NON DEVI GUARDARE GIÙ

CHE SE TI ACCORGI CHE IL MONDO

È A FORMA DI SFERA

LE ALI DANNO FORFAIT

RICORDATI CHE

SONO FATTE DI CERA

SE LE BOYBAND DI COREANI

VANNO FORTISSIMO

IN SUDAMERICA

CI ABITUEREMO FACILMENTE

A STARE SENZA

IL PRANZO DELLA DOMENICA

COME MARINAI MARINAI MARINAI

NOI COME MARINAI

MA VIRIAMO SOLO VERSO L’ALTO

VERSO L’ALTO

E UN GIORNO TE LO GIURO SON SICURO

SUPEREREMO L’AMERICA

MA PER ADESSO SIAMO FERMI IN ALTA QUOTA

CHE NON FUNZIONA L’ELICA

E SBATTEREMO CONTRO IL MURO

DELLA STRATOSFERA

CI SENTIREMO SOLI MA

MA QUI ALLE VOLTE CAPITA

E SENZA TUTE STAGNE SFIDEREMO IL VUOTO

QUI FUORI L’ARIA È GELIDA

MA TU NON DEVI GUARDARE GIÙ

CHE SE TI ACCORGI CHE IL MONDO

È A FORMA DI SFERA

LE ALI DANNO FORFAIT

RICORDATI CHE

SONO FATTE DI CERA

MA TU NON DEVI GUARDARE GIÙ

CHE APPENA TI RENDI CONTO CHE STAI VOLANDO

LE ALI DANNO FORFAIT

RICORDA CHE

VOLA SOLO CHI OSA FARLO

COME MARINAI MARINAI MARINAI

NOI COME MARINAI

MA STIAMO SEMPRE IN PORTO

RESTIAMO SEMPRE A BORDO

COME MARINAI MARINAI MARINAI

NOI COME MARINAI

MA VIRIAMO SOLO VERSO L’ALTO

VERSO L’ALTO

STIAMO PROCEDENDO

VERSO LA LUNA

SI PERO’ PERO’ PERO’

IO STO MORENDO DI PAURA