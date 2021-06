Anteprima video: ecco “Litorale” di Santoianni un video 100% indie di origine controllata

Santoianni Litorale è il nuovo singolo del cantautore indie lanciato il 28 maggio scorso sugli store digitali e, dall’1 giugno, in radio. Il brano al momento dell’uscita è subito entrato nell’ambita playlist di Spotify, Scuola indie, oltre ad essere stato inserito nella playlist ufficiale e in rotazione su Radio 2 Indie.

Oggi All Music Italia vi presenta in anteprima il videoclip, davvero particolare, in uscita l’8 giugno su YouTube.

Litorale, di cui abbiamo già parlato in questo articolo, rappresenta per Santoianni il secondo step, dopo Stazione di sosta, ed è fuori per IoBoh Dischi / Artist First con produzione di Molla.

La particolarità di questo video è che si può definire realmente indie, dal significato originario di questo termine musicale. Infatti Santoianni ne ha scritto la storia, ha girato con uno smartphone tutte le scene e si è occupato del montaggio e della lavorazione finale.

Ecco come ne racconta la genesi l’artista…

Allora ho pensato che il modo migliore per essere veramente un cantautore indipendente era alzarmi le maniche e lavorare io stesso a tutti gli aspetti del video. E così ho fatto. Ho scritto lo storyboard, ho usato il mio cellulare per fare le riprese e il mio computer per montarle e modificarle. Direi che un video più indie di così era impossibile farlo e la cosa bella è che il risultato mi piace tantissimo. Trovo sia perfetto per la canzone, per quello che racconta e per il modo in cui sta evolvendo la mia musica“.

Non ho grande idea di cosa voglia dire oggi questa cosa dell’essere indie, onestamente ormai vuol dire tutto e non vuol dire niente. Mi capita spesso però di vedere video con budget molto alti girati volutamente ‘male’ per non sembrare troppo fighi.

Nel video il cantautore gira alla ricerca disperata del suo amico “Rosso”, protagonista anche della campagna di lancio del singolo, un pesciolino scomparso improvvisamente…

“La scelta del pesciolino rosso, della sua scomparsa e della mia ricerca non è altro che una metafora sulla ricerca di me stesso. A volte nel mondo di tutti i giorni mi sento come un pesce rosso in una bolla di sapone. Sento che da un momento all’altro un po’ di vento possa far esplodere la bolla e farmi cadere per terra e di conseguenza smarrirmi.

La verità è che poi come la maggior parte delle persone non sempre in tutte le situazioni ho davvero il coraggio di essere realmente me stesso e nonostante la ricerca alla fine mi accontento di una maldestra e finta rappresentazione attaccata con il nastro adesivo.“