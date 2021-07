Santoianni torna con “Exit” una canzone d’amore ispirata a “Noi, i ragazzi dello Zoo di Berlino”

Santoianni Exit. Continua la nuova vita da cantautore indie di Santoianni che, a poche settimane dal singolo Litorale, brano che è riuscito ad entrare nell’ambita playlist Spotify, Scuola Indie, torna ora con una canzone d’amore… Exit (IoBoh Dischi / Artist First)

L’artista continua il percorso che lo ha portato a cambiare sonorità senza allontanarsi dalle sue origini di cantautore puro cresciuto con il mito dei grandi artisti, da Lucio Dalla a Luigi Tenco, ma anche Niccolò Fabi. Exit è il terzo estratto della nuova produzione di Santoianni dopo Stazione di sosta e Litorale, tutti brani realizzati con il producer e cantautore Molla.

Santoianni Exit

Exit è una canzone d’amore che, sullo sfondo di atmosfere e sonorità anni ‘80, racconta la storia di due ragazzi uniti da un forte sentimento ma anche da delle dipendenze, di quelle da cui è difficile uscire.

Ecco come ne racconta la genesi Santoianni:

“Ho visto di recente una serie TV ‘Noi, i ragazzi dello Zoo di Berlino’ una reinterpretazione contemporanea ispirata alle memorie di Christiane F. che mi ha colpito profondamente per come rappresentava il disagio adolescenziale di un gruppo di ragazzi degli anni ’70. Proprio mentre guardavo quella serie stavo iniziando a scrivere una canzone che volevo in partenza parlasse di una storia d’amore. Probabilmente trainato dal racconto della serie TV ho sentito l’esigenza di ambientarla in quel set fatto di amori adolescenziali, tossicodipendenza e disagio, senza parlarne esplicitamente. Volevo si percepisse velatamente all’interno del suono e del testo della canzone, che a tutti gli effetti è rimasta una canzone d’amore, un retrogusto di disagio, di irrazionalità e istinto“.

EXIT TESTO E AUDIO

(Testo e musica di Santoianni

Produzione di Molla)

DI DOLORE ED ALTRE COSE

DI VENTENNI VESTITE DA SPOSE

ABBIAMO PARLATO DI TUTTO

DEL TUO RAPPORTO COL TRUCCO

DI QUANDO HAI SCELTO CHE COSA ERA GIUSTO

CHE NE DICI STARE DA SOLI MA INSIEME?

TI PREGO TI PREGO

TI PREGO TI PREGO TI PREGO

ANDIAMO A CONVIVERE IN UN VAGONE DI UN TRENO

DOMANI DOMANI DOMANI

DOMANI VEDRAI CHE TI AMERÒ PER SEMPRE

TU DIMMI COME FAI

A NON SOGNARCI LA NOTTE

LA NOTTE

DIMMI CON CHI SEI

CHE POI LO VENGO A RIEMPIRE DI BOTTE

DI BOTTE

E POI LO SAI ANCHE TU

LO SAI ANCHE TU CHE NON HO IL CORAGGIO

E SE CI PENSI SU

E SE CI PENSO SU

MI SEMBRA UN POVERACCIO

DI CANZONI ED ALTRE COSE

LA VITA DEI VENDITORI DI ROSE

ABBIAMO PARLATO DI TUTTO

BALLATO INSIEME SU UN TETTO

COME QUANDO CON UN SORRISO STAMPATO IN FACCIA

MI HAI DETTO IO QUASI QUASI MI BUTTO

MA TI PREGO TI PREGO TI PREGO

TI PREGO TI PREGO

PAGHIAMO LA CENA SCAPPANDO INSIEME DAL RETRO

DOMANI DOMANI DOMANI

DOMANI VEDRAI IO TI AMERÒ PER SEMPRE

PER SEMPRE

TU DIMMI COME FAI

A NON SOGNARCI LA NOTTE

LA NOTTE

DIMMI CON CHI SEI

CHE POI LO VENGO A RIEMPIRE DI BOTTE

DI BOTTE

E POI LO SAI ANCHE TU

LO SAI ANCHE TU CHE NON HO IL CORAGGIO

E SE CI PENSI SU

E SE CI PENSO SU

MI SEMBRA UN POVERACCIO

MA DIMMI COME FAI COME FAI COME FAI

COME FAI COME FAI COME FAI

TU DIMMI COME FAI COME FAI COME FAI

COME FAI COME FAI

MA DIMMI COME FAI COME FAI COME FAI

CHE LO SAI ANCHE TU

CHE LO SAI ANCHE TU

CHE LO SAI ANCHE TU

E POI LO SAI ANCHE TU

LO SAI ANCHE TU CHE NON HO IL CORAGGIO

E SE CI PENSI SU

E SE CI PENSO SU

MI SEMBRA UN POVERACCIO