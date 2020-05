Santo Blue: un’alchimia di influenze diverse nel nuovo singolo “Paradiso”

In Copertina

Intervista a Sabrina Salerno: Una carriera di successo con… qualche rimpianto di troppo.

Nell'intervista Sabrina ci svela anche diversi aneddoti, tra cui un brano nel cassetto scritto da Prince.

Amici Speciali... venerdì semifinale e ne rimarranno solo quattro!

Tutto pronto per la terza delle quattro puntate del programma di Canale 5. Chi saranno i quattro artisti che arriveranno alla finale?.

Skioffi a ruota libera contro tutti, da Amici di Maria De Filippi a Non è l'Arena di Giletti

In una lunga serie di storie pubblicate su Instagram l'artista ci è andato decisamente giù duro raccontando la sua verità.

Concerti 2020: ecco i nuovi calendari fissati per il 2021 e i live annullati

Una guida in costante aggiornamento ai tour, festival ed eventi del 2020 annullati e le nuove date di quelli spostati al 2021.

"Fondo Covid-19 sosteniamo la musica" ecco tutti i dettagli e il form per richiedere aiuti concreti

L'iniziativa servirà per aiutare musicisti e professionisti del settore musicale italiano in questo momento di crisi globale.

404 Copyright Not Found: una petizione SIAE per tutelare gli autori, firmala ora!

Da lunedì 18 maggio è disponibile 404 Copyright Not Found, una petizione SIAE lanciata per tutelare gli autori e i loro diritti.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Intervista a Peligro: “Sono alla ricerca di un equilibrio di forma e di contenuto”

Il 19 maggio è uscito il nuovo Ep di Peligro "Respiro", che contiene anche i singoli già pubblicati "Dietro", "Quanto Ti Costa" e "Gemelli".

Videointervista a Enea Vlad: “Astronauti? Un ricordo che porta a consumarti”

Oggi, 22 maggio, è il giorno dell'uscita di "Astronauti", il nuovo singolo di Enea Vlad. Il talentuoso artista salentino torna dopo "Anneghiamo".

Symo intervista: "Roma e l'Africa sono la mia identità artistica"

In occasione dell'uscita del nuovo singolo, "Non so se ci sarai", abbiamo raggiunto telefonicamente la cantautrice per un'intervista.

Backstage – Intervista a Fabio Gallo: il nuovo progetto promozionale T-Rap Style

Intervista al promoter Fabio Gallo, fondatore dell'Agenzia di Comunicazione L'Altoparlante, sul nuovo progetto T-Rap Style.

di Massimiliano Longo

Diodato all'Europe Shine a Light... nessuna gara, ma la musica che vince nella sua vera essenza

Diodato Europe Shine a Light. Ieri sera è andato in onda su Rai 1 in prima serata, e in tutta Europa (e non solo) in contemporanea, lo spettacolo che quest'anno ha preso il posto dell'Eurovision Song Contest, Europe Shine a Light.Uno spettacolo bruttino, diciamoci la verità. Frammenti di tutte le canzoni dei 41 paesi che...

Syria annuncia il ritorno del suo progetto elettronico, Airys

A undici anni di distanza dall'uscita dell'EP "Vivo amo esco" sta per tornare l'alter ego elettropop della cantante.

Vasco Rossi: in arrivo il nuovo singolo mentre pensa all'album

Il rocker ha pubblicato sulla sua pagina Instagram anche una possibile frase del nuovo testo.

Biagio Antonacci: ecco le nuove date del 2021 al Teatro Carcano

Gli show vengono spostati a causa dell'emergenza sanitaria a settembre 2021.

Carmen racconta la passione di un amore distante in "Lacrime di carbone"

Alla produzione di questo nuovo singolo, Giulio Nenna e Andrea DB De Bernardi.

Sergio Sylvestre: un viaggio dalla Puglia alla Giamaica per il nuovo singolo con Alborosie

Alla produzione lo stesso Alborosie con Luca Tarantino. Alla realizzazione ha collaborato anche il vincitore di 3 Grammy, Gary Noble.

Torna Samuel Heron e per il singolo estivo, Nella pancia della balena, duetta con i The Kolors

Alla produzione del nuovo singolo, il primo con Polydor (Universal Music Italy), Michele Canova.

Lollipop, Marcella Ovani dichiara: "la band è tornata solo grazie a me..." e attacca Roberta Ruiu

La cantante delle Lollipop racconta il ritorno del gruppo sulle scene musicali nel 2013 e si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Ornella Vanoni entra in BMG e lavora a un nuovo album di inediti

Ornella Vanoni, grande interprete della musica italiana, firma un nuovo accordo discografico ed entra in studio di registrazione per un disco.

Briga: un video per celebrare il decennale di carriera

Briga, per celebrare il decennale di carriera, ha pubblicato sul canale YouTube di Honiro un video in cui ripercorre 10 anni in musica.

Fast Animals And Slow Kids: definitivamente annullato il Animali Notturni Tour 2020

A causa dell'emergenza sanitaria è stato annullato Fast Animals And Slow Kids Animali Notturni Tour 2020. Lo ha annunciato la band con un lungo post sui social. .

Cristiano Godano: in arrivo il singolo “Ti voglio dire”, aspettando l'album “Mi ero perso il cuore”

Uscirà il 29 maggio il singolo del leader dei Marlene Kuntz Cristiano Godano Ti voglio dire, che anticipa l'album dell'esordio solista in arrivo a fine giugno.

Laura Pausini: ospite della maratona di 24 ore Ohm Live (One Humanity Live)

Si svolgerà dalle 18 di venerdì 29 maggio Ohm Live, la maratona solidale con 24 ore di musica. Laura Pausini proporrà il brano "La Soluzione" in versione italiana e spagnola.

Egreen: una nuova metafora calcistica nel nuovo singolo “Montero – Falcao”

E' uscito il nuovo singolo di Egreen Montero – Falcao feat. Rico Mendossa, tassello che indica la definitiva chiusura di un ciclo musicale.

Jerry Calà: al lavoro con Danti per una nuova hit! Ci sarà anche Nina Zilli?

Jerry Calà ha postato sui social una foto che lo ritrae in studio con Danti e Nina Zilli. L'hashtag #hit fa pensare a una imminente collaborazione.

dalla discografia

Decreto rilancio: dimenticate misure di emergenza per settore cultura negozi di dischi, industria discografica ed Editori musicali

"Fondo Covid-19 sosteniamo la musica" ecco tutti i dettagli e il form per richiedere aiuti concreti

FIMI al Senato: approvare con urgenza la Direttiva sul Copyright

Assomusica: Vincenzo Spera confermato come Presidente

Ecco come Spotify, con Music Innovation Hub, proverà a sostenere l'industria musicale italiana

SCF: deliberati interventi in favore dei danneggiati dalla crisi Covid-19

Testo & ConTESTO

AMICI SPECIALI: TESTO & CONTESTO sugli inediti degli artisti in gara

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 22 maggio

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 22 maggio

Da Tiziano Ferro ad Amici, cara discografia ogni scusa viene buona per dichiararsi perdenti?

Fedez, il Codacons e le campagne di raccolta fondi

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

Santo Blue: un'alchimia di influenze diverse nel nuovo singolo “Paradiso”

Roberta Finocchiaro ha lanciato il nuovo singolo "Future"

Sethu: fuori “Blacklist”, uno sfogo per il primo singolo per Virgin Records

Papa Seng & Diuha: fuori “Fenice”, brano trap che celebra valori e sentimenti

Holden: un invito a non perdersi in pensieri negativi nel singolo “Barriere”

The Errorist: un viaggio onirico nel singolo d'esordio “Hangover” Feat. Nina Echo

Certificazioni FIMI settimana #21: nuovo traguardo per Marracash, prima certificazione per Il Tre

Classifica Spotify Settimana #21: sul podio Carl Brave, Fedez e Ghali

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #21: Ezio Bosso dopo la scomparsa torna i Top 20 con due album

Classifica Radio Earone Settimana #21: Ghali stabile in testa, ma Gaia si avvicina alla vetta!

CERTIFICAZIONI FIMI SETTIMANA #20: anche Achille Lauro arriva al platino con il brano sanremese

Classifica Spotify Settimana #20: assoluto dominio della Dark Polo Gang

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Davide Van De Sfroos Intervista Diretta Instagram

Pierdavide Carone Intervista Diretta Instagram

Emanuele Aloia Intervista Diretta Instagram

Malcky G Intervista Diretta Instagram

Enea Vlad Intervista Astronauti

Diodato Fai rumore Europe Shine a Light - Teaser

Michele Bravi La vita breve dei coriandoli

Diodato EUROPE SHINE A LIGHT Fai Rumore

Ermal Meta Intervista Diretta Instagram Finirà Bene

Dario Gay - Domani è Primavera

Bugo feat Ermal Meta Mi manca - Testo & Contesto di Davide Misiano, il Prof. di latino

Giulia Molino Intervista Diretta Instagram