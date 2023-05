I Santi Francesi, vincitori dell’ultima edizione di X Factor, annunciano il tour estivo

Stanno per iniziare le audizioni della nuova edizione di X Factor, la 17esima. Nell’attesa i vincitori dell’ultima edizione, i Santi Francesi, sono pronti a partire con il tour estivo 2023.

Dopo la vittoria il duo ha pubblicato nuova musica con l’EP In fieri e calcato i palchi dei club delle principali città d’Italia. Ora Alessandro e Mario stanno per tornare on the road con un tour che li vedrà quest’estate protagonisti nei più importanti festival in giro per l’Italia.

I Santi Francesi annunciano così il loro ritorno sul palco:

“È arrivato il momento che aspettavamo da mesi. Quest’estate ritroveremo il nostro posto nel mondo, tra un muro di suoni e il calore dei corpi, per stupirci ancora come bambini. Avrete il frutto del nostro silenzio. Ecco le prime date del tour estivo, non vediamo l’ora.”

Di seguito il calendario dei live, organizzati da Vivo Concerti, in costante aggiornamento:

5 luglio – Pavia – “La Città come palcoscenico” Castello Visconteo

18 luglio – Sarzana (SP) – Moonland

19 luglio – Bologna – Bonsai Garden

3 agosto – Assisi (PG) – Suoni Controvento

4 agosto – Arezzo – Arezzo Music Fest

18 agosto – Edolo (BS) – Valle Camonica Summer Music

27 agosto – Empoli – Beat Festival

6 settembre – Moncalieri (TO) – Ritmika

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.